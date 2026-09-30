Afrique Centrale: UNIFFAC U20 2026 - Les Léopards U20 poursuivent leur préparation à Dakar

Les Léopards U20 de la République démocratique du Congo sont arrivés mardi 29 septembre à Dakar, au Sénégal, pour poursuivre leur préparation en vue du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC U20 2026).

Cette étape intervient après deux semaines de préparation physique et tactique effectuées à Lubumbashi.

À Dakar, les joueurs entraînés par Raoul Shungu doivent disputer deux rencontres amicales face aux Lionceaux du Sénégal.

Ces matches doivent permettre au staff technique de poursuivre les réglages, d'évaluer le groupe et de renforcer les automatismes avant le début de la compétition sous-régionale.

Direction Yaoundé

Après le stage au Sénégal, les Léopards U20 se rendront à Yaoundé, au Cameroun, où se tiendra le tournoi de l'UNIFFAC U20, du 12 au 24 octobre 2026.

La sélection congolaise poursuivra ainsi sa préparation avec ces différentes étapes avant son entrée en lice dans la compétition.