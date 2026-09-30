Afrique du Sud/Ouganda: CAN 2027 - Les Léopards en préparation en Afrique du Sud avant deux matchs amicaux contre l'Ouganda

30 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards messieurs de la RDC ont entamé mardi 29 septembre en Afrique du Sud la deuxième étape de leur stage de préparation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027. Ce regroupement se poursuivra jusqu'au 6 octobre.

Durant ce stage, la sélection congolaise disputera deux matches amicaux contre l'Ouganda, les 2 et 6 octobre.

Le sélectionneur national Sébastien Desabre a convoqué une vingtaine de joueurs pour cette deuxième étape. Plusieurs éléments ayant participé aux deux premières journées des éliminatoires ont été libérés afin de regagner leurs clubs.

Parmi eux figurent notamment Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Meschack Elia, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Théo Bongonda, Yoane Wissa et Fiston Mayele.

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Ce renouvellement du groupe permet au staff technique de poursuivre l'évaluation de l'effectif en vue des prochaines échéances.

Deux victoires pour commencer les éliminatoires

La RDC a remporté ses deux premières rencontres dans le groupe E des éliminatoires de la CAN 2027.

Les Léopards se sont d'abord imposés 2-0 face à la Guinée équatoriale, jeudi 24 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Quatre jours plus tard, ils ont battu le Zimbabwe 2-1 à Harare.

Avec six points, la RDC occupe la première place du groupe E. Le Zimbabwe et la Guinée équatoriale comptent chacun trois points, tandis que la Sierra Leone n'a encore obtenu aucun point.

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