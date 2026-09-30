Congo-Kinshasa: Masisi, l'épicentre des combats AFC/M23 - FARDC à cause de ses richesses

Depuis plusieurs mois, le territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, reste marqué par des affrontements entre les forces armées congolaises, leurs alliés Wazalendo et les rebelles de la coalition AFC/M23, selon plusieurs sources civiles et militaires. Les combats se poursuivent notamment autour de Ngungu, Rubaya, Nyabiondo et sur l'axe menant vers Pinga, malgré les appels au cessez-le-feu.

Cette situation fait de Masisi l'un des principaux foyers de tensions sécuritaires dans l'est de la RDC, avec des conséquences sur les populations civiles et les activités économiques locales. Face à cette situation, une question s'impose. Pourquoi Masisi reste l'épicentre des affrontements au Nord-Kivu ?

La trace du coltan

Selon plusieurs acteurs locaux, la centralité de Masisi dans ce conflit s'explique avant tout par les importants enjeux économiques et stratégiques qu'il concentre. Le territoire abrite notamment des ressources minières parmi les plus convoitées du Nord-Kivu.

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Rubaya, l'un des principaux sites d'exploitation du coltan et de la cassitérite du pays, le contrôle reste entre les mains de l'AFC/M23 depuis près de deux ans. D'autres acteurs impliqués dans le conflit tentent sans succès de déloger la rébellion de la zone depuis des mois.

Le sol et le sous-sol

L'importance de Masisi ne se limite toutefois pas à ses ressources minières. Le territoire dispose également de vastes zones agricoles et pastorales.

D'autres zones minières, comme celle de Kirambo, riche en rubis et en tourmaline, continuent également d'alimenter les rivalités. Située dans la zone d'Ufamandu, cette région est aujourd'hui encore marquée par des affrontements récurrents. Outre ses richesses du sous-sol, Masisi dispose d'importantes terres agricoles et pastorales. Les zones de Ngungu et Nyabiondo figurent parmi les principaux bassins de production animale et sous-produits laitiers d'où s'approvisionnent plusieurs centres urbains, dont Goma.

Situation géographique

Enfin, la position géographique du territoire renforce son importance stratégique. Carrefour entre plusieurs provinces et territoires, Masisi permet de contrôler des axes routiers essentiels vers Kalehe au Sud-Kivu, ainsi que vers Walikale, porte d'accès au Maniema et à la Tshopo.

Dans ce contexte, les combats se poursuivent malgré les appels au cessez-le-feu, chaque camp cherchant à conserver ou à reconquérir des positions jugées déterminantes sur les plans économique et militaire.