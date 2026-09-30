Afrique: JO Los Angeles 2028 - La FECOFA dévoile les 23 Léopards dames pour la double confrontation face à la Côte d'Ivoire

La Fédération congolaise de football association (FECOFA) a publié mardi 29 septembre la liste de 23 joueuses retenues pour la campagne des éliminatoires du tournoi olympique de football féminin de Los Angeles 2028.

Les Léopards dames affronteront la Côte d'Ivoire en double confrontation. Le match aller est prévu vendredi 9 octobre à 15h30 au stade TP Mazembe de Kamalondo, à Lubumbashi. Le retour se jouera mardi 13 octobre à Abidjan, au stade Félix-Houphouët-Boigny.

23 joueuses convoquées

Gardiennes

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R. Khonde - TP Mazembe (RDC)

E. Nyota - FC Lupopo (RDC)

I. Akello - Ituri FC (RDC)

Défenseures

A. Kapinga - Zesco United (Zambie)

Emma Prevost - Guingamp (France)

E. Kambilo - M'sichana (RDC)

D. Ngalula - Jura Dolois FC (France)

Y. Obonga - Nchanga Rangers (Zambie)

B. Kubiena - Shanghai (Chine)

Milieux

G. Mfwamba - Pingguo Beinong (Chine)

S. Yasongamo - Antalya (Turquie)

M. Kasaj - TP Mazembe (RDC)

E. Siluvangi - OGC Nice (France)

E. Buabadi - FC Nantes (France)

F. Pambani - TP Mazembe (RDC)

R. Bulala - Sarcelles (France)

Attaquantes

G. Mabomba - AJ Auxerre (France)

E. Dikisha - Preah Khan Reach (Cambodge)

A. Soulac - FC Metz (France)

F. Kalombo - Hilal Temara (Maroc)

W. Makasi - TP Mazembe (RDC)

F. Mawete - Dux Logroño (Espagne)

O. Massombo - Napoli (Italie)

Une double confrontation en octobre

Cette affiche constitue l'entrée en lice de la RDC dans les éliminatoires africaines du tournoi olympique féminin de Los Angeles 2028. La compétition se dispute en cinq tours à élimination directe, avec deux places attribuées à l'Afrique pour le tournoi olympique.

Après le match aller à Lubumbashi, les Congolaises se déplaceront à Abidjan pour la manche retour, quatre jours plus tard.