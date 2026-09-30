Afrique: Kris Chimajee - L'enquête s'étend jusqu'à La Réunion

Escorté par des éléments du Special Response Group de la Special Support Unit en raison de la sensibilité du dossier, Ravindra Chimajee, dit Kris, a comparu une nouvelle fois devant le tribunal de Bambous, hier, dans le cadre de l'enquête portant sur une tentative présumée d'importation de 155,7 kilos de cannabis depuis l'île de La Réunion. L'affaire a été appelée devant le magistrat Prasanth Beesoon.

Face aux questions de la défense, représentée par Me Nabiil Kaufid, l'inspecteur Fowdar de l'Anti Drug and Smuggling Unit des Headquarters, enquêteur principal, a dressé un état des lieux sur l'avancement des investigations en cours. Interrogé, l'officier a indiqué que neuf séances d'interrogatoire avaient déjà été menées avec le principal suspect depuis son arrestation, le 31 juillet. Malgré ces nombreuses auditions, les autorités considèrent que l'enquête demeure à un stade préliminaire.

Selon l'inspecteur Fowdar, plusieurs développements importants sont intervenus ces dernières semaines. Trois autres suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Le hors-bord soupçonné d'avoir été utilisé dans l'opération a été saisi et soumis à des examens du Forensic Science Laboratory, notamment pour la recherche d'empreintes et d'autres éléments de preuve. D'autres suspects arrêtés dans cette affaire ont positivement identifié Kris Chimajee lors d'une parade d'identification.

L'enquête a également pris une dimension régionale. Les autorités mauriciennes attendent actuellement une réponse officielle de La Réunion dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale. Cette coopération est jugée essentielle pour faire la lumière sur les circonstances entourant cette présumée opération de trafic de drogue et pour identifier d'éventuels complices qui n'ont pas encore été arrêtés dans cette affaire.

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Répondant à une question de la défense sur le délai nécessaire pour compléter les investigations, l'inspecteur Fowdar a expliqué qu'il lui était impossible de fournir une échéance précise. Il a souligné la nature particulièrement complexe du dossier, qui implique une coopération avec les autorités réunionnaises car d'autres informations sont toujours attendues. Parmi celles-ci figurent notamment des rapports de l'IT Unit, dont les résultats sont toujours attendus après avoir demandé un judge's order.

Au cours de l'audience, le magistrat s'est intéressé à l'état des analyses scientifiques effectuées sur le hors-bord saisi. Il a notamment interrogé l'enquêteur sur les prélèvements d'empreintes réalisés sur l'embarcation, dont les résultats sont toujours attendus et qui pourraient contribuer à établir le rôle des différents protagonistes présumés. L'affaire a été renvoyée au 20 octobre.