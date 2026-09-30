Ile Maurice: Boxe - Pascal Telvar justifie cette décision

Quelques semaines seulement après les Jeux du Commonwealth de Glasgow, lors desquels Merven Clair a décroché une médaille de bronze, la Fédération mauricienne de boxe (FMB) se retrouve à nouveau au centre des interrogations. La fédération, par la voix de son président Pascal Telvar, a confirmé que Richard Sunee ne poursuivra pas ses fonctions d'entraîneur national. Une décision qui intervient après le retour récent de l'ancien boxeur au sein de l'encadrement fédéral et qui, selon le président de la FMB, serait motivée par plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions.

Ancien boxeur et premier médaillé d'or mauricien aux Jeux du Commonwealth, Richard Sunee avait effectué son grand retour au sein du staff technique de la fédération il y a un peu plus d'un an après s'en être éloigné quelque temps en raison des incertitudes liées à son allocation financière. Il avait alors été nommé entraîneur national.

Pascal Telvar indique que le comité directeur de la FMB a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Richard Sunee comme entraîneur national en raison de plusieurs manquements de sa part. «Le comité directeur est d'avis que Richard Sunee n'est pas à la hauteur pour ce poste. Il y a eu plusieurs manquements de sa part. Par exemple, il était supposé aller faire des visites dans des écoles mais il ne l'a pas fait.

Il y a des rapports qu'il devait soumettre pour le renouvellement des bourses de haut niveau des boxeurs et pour le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) mais on les attend toujours. Même le rapport sur les championnats de Maurice élite de cette année, il ne l'a pas soumis*», déclare le président de la FMB.

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Pascal Telvar ajoute que, cependant, la proposition a été faite à Richard Sunee de demeurer membre du staff technique national. «Nous lui avons adressé un courrier en ce sens mais il n'a jamais répondu. Ce qui signifie qu'il n'est pas intéressé à apporter une aide à la FMB», ajoute-t-il.

Cette décision intervient dans un contexte où le bilan de la boxe mauricienne aux derniers Jeux du Commonwealth, à Glasgow, a été plutôt honorable. Merven Clair a atteint les demi-finales chez les moins de 70 kg et décroché la médaille de bronze après sa défaite face au Gallois Orlando Holley-Sotomi. Il s'agissait de sa première médaille à ces Jeux.

Avant Glasgow, les quatre boxeurs mauriciens retenus -- Fabrice Valérie, Ziggy Agathe, Niven Chemben et Merven Clair -- affichaient d'ailleurs clairement leurs ambitions de podium.

Les résultats sportifs ne suffisent évidemment pas, à eux seuls, à garantir le maintien d'un entraîneur à son poste. Mais la décision de la FMB intervient alors que Sunee venait justement de retrouver une place au sein du staff technique national.

Une nouvelle organisation en vue

La fin de la collaboration avec Richard Sunee comme entraîneur national pourrait également ouvrir la voie à une réorganisation plus large du staff technique. Les discussions autour de l'encadrement de la sélection interviennent en effet alors que la FMB travaille parallèlement sur le recrutement d'un Directeur technique national (DTN).

Concernant cette question, Pascal Telvar indique qu'une demande a été faite au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Le candidat proposé n'a pas été encore accepté par le MJS qui a demandé des informations supplémentaires.

L'éventualité de faire appel à un technicien étranger n'est d'ailleurs pas totalement nouvelle. En 2025, Pascal Telvar avait déjà indiqué que la FMB avait identifié un candidat pour remplacer le Cubain Roberto Ibanez Chavez au poste de DTN, tout en précisant que son identité ne pouvait alors être révélée et que le dossier devait être discuté avec le ministère des Sports.

Le président de la fédération avait alors expliqué que le futur DTN aurait notamment pour mission de planifier la préparation des boxeurs, de développer des projets et de travailler à la détection de talents dans les écoles et les clubs.

Avec Richard Sunee désormais écarté du poste d'entraîneur national et l'éventuelle arrivée d'un DTN, la boxe mauricienne pourrait donc entrer dans une nouvelle phase sur le plan de son encadrement technique. La FMB devra notamment déterminer qui assurera concrètement le suivi quotidien des boxeurs de la sélection et comment seront réparties les responsabilités entre le staff national et le futur DTN, si celui-ci obtient l'aval du ministère.

Après la médaille de bronze de Merven Clair à Glasgow, les prochaines échéances internationales se profilent déjà. La fédération devra donc rapidement donner un visage à son nouvel encadrement et définir les objectifs qui lui seront assignés.