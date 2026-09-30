Afrique: Kevin Venkiah - «C'est la dernière édition du pays 7s Afrique cette année»

Les 3 et 4 octobre, le complexe multisports SPARC, à Cascavelle, accueille la 4e édition du Mauritius 7s. Entre délocalisation dans l'Ouest, intégration inédite du tableau féminin, report du tournoi initial pour octobre et nouveaux projets pour le rugby dès 2027, le président de la Mauritius Rugby Federation (MRF), Kevin Venkiah, fait le point sur les enjeux de ce rendez-vous.

Après trois éditions à Labourdonnais, vous avez choisi de poser vos valises à SPARC, dans l'Ouest. Pourquoi ce changement de décor ?

Ce choix nous permet de toucher un public plus large et différent. C'est plus accessible pour le club des Highland Blues CSSC de Curepipe, mais aussi pour l'équipe que nous avons implantée au Sud, les Southern Cyclone, à Dagotière. L'Ouest regroupe une population importante. Sur le plan de la billetterie, les 40 tables VIP affichent complet et nous avons déjà vendu environ 1 200 billets pour le grand public.

Beaucoup viennent acheter sur place. Certains le samedi et d'autres le lendemain. Nous attendons un flux encore plus important le dimanche. On est au-delà de la moyenne de l'année dernière. On était à 800 à peu près.

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Le tournoi devait initialement se tenir en juin avant d'être reporté par le ministère de la Santé et Rugby Afrique. Que s'est-il passé ?

Le report s'est décidé à une semaine de l'échéance en raison de la situation liée à l'épidémie d'Ebola touchant notamment l'Ouganda, qui faisait partie des nations engagées. Le Sénégal devait initialement remplacer l'Ouganda, mais malgré cela, la compétition n'a pu se tenir. Nous avons dû nous adapter à ces contraintes sanitaires. Mais aujourd'hui, toutes les précautions ont été prises pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions.

Comme à l'accoutumée, les Sud-Africains (en vert) ont dominé l'épreuve l'an dernier.

Comment s'organise le plateau cette année, alors que le tournoi devait initialement servir de qualification pour les Seven Series ?

Alors aujourd'hui, on a scindé le Rugby Afrique en deux. Normalement, le tournoi qui devait se faire à Maurice devait être qualificatif pour le Seven Series, mais comme la date limite du calendrier de World Rugby était le 30 septembre, ça s'est terminé hier et c'est le Zimbabwe qui s'est qualifié. Ils ont pris huit équipes en Ouganda. Maurice devait être dans le Seven Series.

Bon, après moi j'ai refusé, j'ai dit : "Voilà, on fait le tournoi à Maurice, on ne peut pas être partout, ce n'est pas possible". Alors, j'ai gardé le tournoi à Maurice et on a cherché des équipes qui sont capables de venir, comme il y avait déjà l'Afrique du Sud et le Kenya. Après, maintenant, il y a la Namibie, le Burkina Faso, l'Egypte, Madagascar et Maurice. J'ai également demandé l'intégration de La Réunion.

Je veux que les Réunionnais participent à cette compétition africaine, mais leurs points ne compteront pas pour le classement officiel. Ils peuvent toutefois monter sur le podium et sont ravis de participer à un tournoi de ce niveau.

La grande nouveauté cette année est l'apparition d'un tableau féminin. Qu'en est-il ?

Comme le tableau masculin est passé de 12 à 8 équipes, nous avons profité de la marge pour inviter quatre équipes féminines : La Réunion, une sélection d'Afrique du Sud, le Maroc et Maurice. C'est une première sur notre sol. Nos joueuses font partie des dix meilleures nations africaines et restent sur une 7e place au tournoi de Nairobi. Elles s'entraînent dur sous la direction de leur entraîneur Shawn Swaney (Ndlr : Jean-Baptiste Gobelet est le DTN et s'occupe des garçons). Jouer devant leur public est une vraie motivation.

Arrivée de la sélection mauricienne de rugby à 7 avant d'affronter celle du Zimbabwe le 21 juin 2025 lors de la précédente édition du Mauritius Sevens à Labourdonnais.

Ce Mauritius 7s marque-t-il la fin d'un cycle pour la fédération ?

C'est effectivement la dernière fois que nous organisons le Mauritius 7s Afrique, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations à Maurice. La compétition se fera l'an prochain au Maroc. En concertation avec World Rugby et Rugby Afrique, nous allons faire évoluer le concept dès l'année prochaine. J'ai déjà contacté l'Inde, le Sri Lanka et Dubaï (EAU). L'objectif est de lancer le Mauritius International Sevens, un tournoi d'invitation international qui rassemblera des grandes équipes venues d'Asie, d'Afrique, du Pacifique sur le modèle de ce qui se fait à Dubaï.

Quels sont les principaux partenaires qui vous soutiennent pour le Mauritius 7s ?

Nous enregistrons l'arrivée de nouveaux partenaires. Une vingtaine de sponsors nous accompagnent, parmi lesquels Ciel, Médine, Legend Hill, MJ Développement, ainsi que le ministère des Sports et la MTPA.