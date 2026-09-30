Ile Maurice: Deux suspects passent aux aveux

Le scénario a connu un étonnant retournement. Un jeune homme de 22 ans, dont la voiture avait été saisie depuis février par la Financial Crimes Commission (FCC), a retrouvé sur Facebook Marketplace un appareil qui, a-t-il affirmé, se trouvait dans son véhicule. Lorsqu'il a rencontré le vendeur, ce dernier lui aurait raconté avoir obtenu l'équipement à la suite d'un accident. Quelques jours plus tard, ce même vendeur, âgé de 20 ans, a été arrêté en compagnie d'un présumé complice de 25 ans, qui exerce comme plombier. Selon les informations policières, les deux auraient reconnu leur implication dans le vol.

Les deux suspects ont comparu devant la justice hier sous une charge provisoire de vol. Ils ont été placés en détention au Moka Detention Centre. Quatre haut-parleurs ont également été récupérés par la Criminal Investigation Division (CID) de Moka comme pièces à conviction. Le propriétaire de la voiture a lui aussi été interpellé dans le cadre de l'enquête. Après son interrogatoire, il a toutefois été autorisé à rentrer chez lui et doit rester disponible pour les besoins des investigations.

En février, son père et son frère avaient été arrêtés après la découverte d'une somme d'argent au domicile familial. Plusieurs véhicules se trouvant dans la cour avaient alors été saisis. Il n'est pas impliqué dans l'affaire concernant son père, à la suite de laquelle son véhicule avait été saisi.

Quelques semaines après cette opération, le jeune homme a été appelé à fournir des explications sur la provenance de sa voiture. Il a affirmé qu'il avait ensuite pu voir le véhicule et que ses équipements se trouvaient toujours à l'intérieur. Plusieurs mois plus tard, il a reconnu sur Facebook Marketplace un appareil qu'il a dit avoir lui-même modifié. Il a alors contacté le vendeur, qui réside dans la même région.

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Lors de leur rencontre, celui-ci lui aurait expliqué qu'une personne lui avait laissé l'appareil après un accident afin qu'il puisse le revendre. L'enquête policière a toutefois pris une autre direction avec son arrestation et celle du second suspect. Le vendeur de 20 ans et le plombier de 25 ans ont alors reconnu leur implication dans le vol.

L'affaire concerne la disparition de plusieurs équipements audio dans neuf véhicules placés sous clé dans l'enceinte de la FCC, à Réduit, entre le 19 et le 23 septembre. Huit véhicules ont été forcés et endommagés. Les informations rapportées au moment de la découverte du vol faisaient également état de caméras de vidéosurveillance, de rondes de sécurité effectuées 24 heures sur 24 et de la présence d'un policier à l'entrée du site.

Selon les précisions obtenues auprès de la FCC, les véhicules concernés ne sont pas destinés à être vendus à l'encan, mais font l'objet de criminal attachment orders et demeurent sous le contrôle des autorités dans le cadre des procédures les concernant.

Un précédent avait déjà été enregistré en juillet lorsque neuf batteries et un système audio avaient disparu de six véhicules saisis. Le préjudice avait alors été estimé à Rs 33 500. Aucun élément ne permet, à ce stade, d'établir un lien entre les deux affaires. L'enquête de la CID de Moka se poursuit afin de retrouver les autres équipements disparus et de déterminer si d'autres personnes sont impliquées.