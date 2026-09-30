Ile Maurice: La SBM lance son trail au Morne

Le trail comptera un nouveau rendez-vous au calendrier le 31 octobre prochain. La SBM (State Bank of Mauritius) lancera, à L'Embrasure, au Morne, la première édition du SBM Trail, une épreuve avec une particularité : elle sera exclusivement réservée aux clients de la banque âgés de 18 à 30 ans. Deux distances, de 6 et 12 kilomètres, seront proposées pour cette première édition.

Un départ au pied du Morne, deux parcours et une cible clairement définie. Pour sa première édition du SBM Trail, la SBM a choisi de s'adresser directement à la jeune génération. Le samedi 31 octobre, ses clients âgés de 18 à 30 ans pourront prendre part à ce nouveau rendez-vous à L'Embrasure, dans un décor entre montagne et lagon.

Deux formats ont été retenus afin de permettre à des coureurs aux profils différents de prendre le départ. Le 12 km s'élancera à 7 heures, tandis que le 6 km débutera à 7 h 30. La première distance s'adresse à ceux qui souhaitent relever un défi plus conséquent, alors que le format court se veut plus accessible.

Derrière la course se dessine aussi une volonté claire de la banque de renforcer son lien avec sa clientèle la plus jeune, en allant au-delà de la relation bancaire traditionnelle.

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Pour Gervais Gua, Chief Executive Officer de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, ce rendez-vous doit justement dépasser le simple cadre de la compétition. «Nous voulons créer une véritable expérience, favoriser les rencontres et leur offrir l'occasion de repousser leurs limites dans un cadre exceptionnel», souligne-t-il.

Le volet sportif ne sera toutefois pas secondaire. Une enveloppe financière conséquente accompagnera cette première édition. Sur les deux distances, les trois premiers chez les hommes comme chez les femmes seront récompensés. La victoire rapportera Rs 15 000, la deuxième place Rs 10 000 et la troisième Rs 5 000. Les vainqueurs recevront également une montre connectée Garmin.

En additionnant les podiums masculins et féminins des 6 et 12 km, ce sont ainsi Rs 120 000 de primes qui devraient être distribuées. Un prize-money qui donne d'emblée un véritable enjeu sportif à cette première édition.

Le lancement du SBM Trail s'inscrit aussi dans la continuité des initiatives développées par la banque en direction des jeunes adultes. Anil Gujjalu, Head of Payments Solutions/Cards à la SBM Bank (Mauritius) Ltd, explique que cette démarche vise à accompagner cette tranche d'âge à différents moments de son parcours, qu'il s'agisse des études, de l'acquisition d'un premier véhicule, des voyages ou encore de l'accès au logement. Le sport vient désormais s'ajouter à cette approche.

L'accès à l'événement restera néanmoins strictement encadré. Il faudra être âgé de 18 à 30 ans et être client de la SBM, l'éligibilité étant vérifiée par la banque avant confirmation de la participation. Les inscriptions resteront ouvertes jusqu'au 2 octobre, dans la limite des places disponibles.

Pour cette première édition, la SBM a donc choisi un concept ciblé : un trail destiné à sa jeune clientèle, deux distances et un cadre particulièrement adapté aux activités de plein air. Reste maintenant à découvrir le profil exact des parcours et le nombre de participants qui prendront le départ pour mesurer la place que ce nouveau rendez-vous pourrait se faire dans le calendrier du trail mauricien.