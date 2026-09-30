Ile Maurice: Alcool, drogue, «road rage» - Sévère tour de vis

Onze amendements à la Road Traffic (Amendment) Act 2026 sont entrés en vigueur à partir de minuit. Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, en a présenté les principales dispositions, hier, lors du soft launch du Digital Driving Licence (DDL), aux côtés du ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul.

Parmi les mesures phares figure la suspension du permis de conduire en cas de conduite sous l'influence de l'alcool, de la drogue ou d'autres substances intoxicantes, même lorsqu'aucun accident n'est survenu. Après son passage en cellule de dégrisement, le conducteur sera traduit devant un magistrat et son permis pourra être suspendu pour une période allant de deux à six mois. Quant à une éventuelle saisie du véhicule, la décision relèvera de la police.

Les sanctions sont également renforcées pour plusieurs infractions. Une personne causant la mort d'un usager de la route alors qu'elle conduit sans permis s'expose à une amende comprise entre Rs 200 000 et Rs 500 000 ainsi qu'à une peine pouvant atteindre cinq ans de prison. En cas de récidive, l'amende pourra atteindre Rs 1 million. Lorsqu'un décès résulte d'une conduite dangereuse, l'amende passe à Rs 100 000 - Rs 250 000, avec une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.

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La road rage fait aussi l'objet de sanctions spécifiques : jusqu'à Rs 500 000 d'amende et 12 mois d'emprisonnement. Les rallyes illégaux seront, eux, sanctionnés d'amendes comprises entre Rs 50 000 et Rs 100 000. Les échappements modifiés sont également ciblés. Il ne sera plus nécessaire d'établir le niveau de décibels : toute modification de l'échappement d'origine pourra entraîner une amende de Rs 10 000.

L'utilisation du téléphone portable ou d'autres appareils de télécommunication au volant est également concernée par les amendements. «Si ou trap ou portab dan ou lame, lapolis pou pins ou», a prévenu Osman Mahomed.

Autre changement : le permis de conduire numérique est désormais accessible sur Android et iOS à travers l'application KOREK. Une période de transition est prévue jusqu'au 1eᣴ janvier 2027, date de son entrée en vigueur officielle. Les automobilistes sont invités à vérifier dès maintenant leurs informations et leur photo, et à signaler toute anomalie.

À compter de cette date, lors d'un contrôle routier, le conducteur pourra présenter soit son permis original, soit sa version numérique. Les photocopies ne seront plus acceptées. Le permis numérique ne sera toutefois pas obligatoire pour ceux qui disposent de l'original.

Enfin, le paiement en ligne des contraventions sera possible à partir du 30 octobre. Le dispositif concernera uniquement les amendes qui ne sont pas liées aux points de pénalité. Le gouvernement travaille actuellement à la finalisation du système.