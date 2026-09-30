Congo-Kinshasa: Crash de Kenge - Guy Kabombo réaffirme le soutien de l'État aux familles des victimes

30 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, a rendu visite lundi 28 septembre à Kinshasa aux familles des victimes du crash aérien survenu vendredi 25 septembre à Kenge, dans la province du Kwango.

Accompagné du haut commandement des FARDC, il s'est notamment rendu auprès des proches du lieutenant-général Joseph Mutombo Katalayi, premier président de la Haute Cour militaire, et du lieutenant-général Lucien-René Likulia Bakumi, auditeur général des FARDC. Les deux officiers généraux figurent parmi les victimes du crash, qui a fait 17 morts selon le bilan officiel.

La délégation s'est également recueillie auprès des familles des autres officiers et sous-officiers décédés dans l'accident.

Guy Kabombo a assuré les familles de l'accompagnement du gouvernement dans les dispositions liées aux obsèques.

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Cette démarche intervient alors que le gouvernement a décrété trois jours de deuil national à compter du 28 septembre et ordonné la mise en berne des drapeaux sur l'ensemble du territoire national jusqu'à l'inhumation des victimes.

Le haut commandement militaire appelle par ailleurs les familles et l'opinion publique à se référer aux autorités compétentes pour les informations relatives à l'organisation des funérailles, afin d'éviter la diffusion de fausses informations.

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