Congo-Kinshasa: Moba - L'armée déployée à Kamena après une incursion des miliciens Bakata Katanga

L'armée a déployé ce mardi 29 septembre 2026 un contingent militaire à Kamena, dans le territoire de Moba, au Tanganyika, à la suite d'une incursion d'éléments de la milice Bakata Katanga.

Selon des sources concordantes, l'attaque survenue dans la nuit du dimanche 27 septembre a fait trois morts, dont un militaire des Forces armées de la RDC, (FARDC) et deux assaillants. Plusieurs habitations ont également été incendiées dans le groupement de Kamena.

L'incursion s'est produite vers 4 heures du matin, lorsque les assaillants ont fait irruption dans la localité pour emporter du bétail, principalement des chèvres. Plusieurs habitations ont été incendiées au cours de l'attaque.

Alertés, les éléments des FARDC ont poursuivi les assaillants dans la brousse et ont réussi à récupérer une partie du bétail volé, rapportent des sources locales. Les affrontements qui ont suivi ont fait trois morts : un militaire des FARDC et deux assaillants.

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Repli des assaillants

Repoussés par la riposte de l'armée, les miliciens Bakata Katanga se sont repliés en direction du territoire voisin de Manono, d'après mêmes sources.

Les populations locales rappellent que le groupement de Kamena est régulièrement attaqué depuis plusieurs années. Elles demandent au gouvernement provincial et aux autorités militaires de renforcer la sécurité afin de mieux protéger les habitants et de rétablir durablement l'autorité de l'État dans cette zone frontalière du Tanganyika.