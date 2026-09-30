Congo-Kinshasa: Deux enfants tués dans l'explosion d'une grenade à Lubero, leur père grièvement blessé

Deux enfants ont été tués et leur père grièvement blessé lundi 28 septembre dans l'explosion d'un engin explosif à Lubango-Kilonge, dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu. Selon des sources locales, l'engin aurait été retrouvé dans un champ avant d'être manipulé par les victimes.

Le drame s'est produit dans cette localité située à environ 17 kilomètres au sud-est de Kitsumbiro, dans une zone affectée par les conflits armés. Des sources locales rapportent que les deux enfants ont trouvé l'engin et l'ont manipulé avant l'explosion. L'origine de la grenade n'est pas encore établie.

Pour la société civile locale, cet incident illustre les risques liés à la présence de munitions non explosées dans les zones touchées par les conflits. Des engins explosifs seraient régulièrement retrouvés dans des champs, le long des chemins et à proximité des habitations.

La société civile appelle à une opération urgente de détection, de ramassage et de destruction de ces engins, ainsi qu'au renforcement de la sensibilisation de la population, particulièrement des enfants, sur les dangers liés à la manipulation d'objets suspects.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Appel à l'intervention des services spécialisés

L'administrateur du territoire de Lubero indique que la zone concernée est sous contrôle de la rébellion. Il plaide pour l'intervention des services spécialisés dans la lutte antimines de la MONUSCO et de leurs partenaires afin de réduire les risques auxquels sont exposées les populations civiles.

Des sources locales indiquent par ailleurs que les deux enfants ont été inhumés mardi 29 septembre.