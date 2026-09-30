Congo-Kinshasa: Devant l'ONU à Genève, la CNDH alerte sur la persistance du travail des enfants dans les mines au pays

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a alerté mardi 28 septembre, sur la présence d'enfants dans les zones d'exploitation minière artisanale en RDC. Son président, Paul Nsapu, est intervenu lors de la 63e session du Conseil des droits de l'homme, à Genève, en Suisse.

La CNDH appelle à renforcer les actions contre les facteurs qui favorisent le travail des enfants, notamment la pauvreté des ménages, le manque d'accès à l'éducation et l'insuffisance des mécanismes de contrôle dans certaines exploitations artisanales.

Lors de son intervention, Paul Nsapu a souligné que la lutte contre le travail des enfants dans les mines ne relève pas uniquement des acteurs présents sur les sites d'exploitation.

Selon lui, elle doit également concerner l'ensemble de la chaîne de valeur des minerais, de l'extraction en RDC à la transformation et à la commercialisation sur les marchés internationaux, en passant par les pays importateurs et les industries utilisatrices.

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La CNDH-RDC rappelle par ailleurs que l'exposition des enfants aux travaux miniers constitue une violation des normes internationales, notamment de la Convention n°182 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants.

Promouvoir une exploitation minière responsable

Pour la CNDH, la lutte contre le travail des enfants doit être accompagnée de mesures favorisant une exploitation minière respectueuse des droits humains.

L'institution estime notamment que la protection des enfants passe par l'accès à l'éducation et la mise en place d'un environnement qui les protège contre les formes d'exploitation dans les secteurs miniers artisanal et semi-industriel.