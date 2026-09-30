Maroc: Deloitte Maroc - Nadia Kawtar nommée à la tête du département Légal

Deloitte annonce l'arrivée de Nadia Kawtar Alaoui en qualité d'associée.

Selon un communiqué de presse, après avoir exercé en tant qu'avocate en droit des affaires, puis en tant que directrice juridique, elle prend la charge du département légal de Deloitte conseil Maroc avec l'ambition de structurer et développer une activité pleinement intégrée à l'écosystème du cabinet.

Nadia Kawtar Alaoui interviendra en droit des affaires, avec une expertise particulière en droit des sociétés. Elle conseillera les entreprises, groupes familiaux, institutions et investisseurs sur leurs projets d'opérations de M&A, d'investissements, d'organisation et d'optimisation de la gouvernance d'entreprise, de restructurations et de réorganisations de groupe. Elle offrira également un accompagnement juridique aux dirigeants et actionnaires.

«Le Maroc, et plus largement l'Afrique francophone, est un marché dans lequel Deloitte Afrique a la volonté de renforcer son activité Legal. Nadia dispose de toute l'expérience et des capacités nécessaires pour accompagner les dirigeants à répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Son arrivée nous permettra de compléter notre offre intégrée », déclare Ambroise Depouilly, Managing Partner Deloitte Afrique francophone.

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Avocate au barreau de Paris depuis 2004 et diplômée de Hec Montréal, Nadia Kawtar Alaoui a bénéficié d'une double formation en droit et en gestion. Après avoir exercé en tant qu'avocate en droit des affaires pendant 11 ans, elle a occupé des fonctions de direction juridique au sein du groupe Al Mada, puis du groupe Azura, développant ainsi une compréhension du marché marocain.

«Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement juridique des entreprises dans des environnements internationaux, j'ai pu développer une approche qui associe conseil et compréhension des réalités opérationnelles et des enjeux stratégiques des entreprises.

J'ai pour objectif de participer à la dynamique de Deloitte en m'appuyant sur les synergies entre les différentes expertises et en renforçant notre présence en Afrique francophone », déclare Nadia Kawtar Alaoui, Associée en charge du département Legal de Deloitte Maroc.

En tant que firme pluridisciplinaire et acteur majeur des activités de l'Audit & Assurance, d'Advisory et du Tax & Legal, Deloitte Afrique accompagne les organisations dans leurs transformations. Le cabinet assure une présence dans 19 pays en Afrique francophone, en mobilisant 1 400 collaborateurs pour offrir un accompagnement de proximité et sur mesure grâce à la maîtrise des enjeux locaux.