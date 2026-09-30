Afrique de l'Ouest: Le pays lève 110 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

30 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En vue d'assurer le financement de son budget, l'Etat de Côte d'Ivoire a levé le 29 septembre 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 110 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 163,915 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 163,92%.

Le montant des soumissions retenu est de 110 milliards de FCFA et celui rejeté à 53,915 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 67,11%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,06% pour les bons, 6,36% pour les obligations de 3 ans, 7,05% pour celles de 5 ans et 7,18% pour celles de 7 ans.

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La DGF s'est engagée à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 28 septembre 2027. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur leur valeur nominale.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations émises le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 30 septembre 2029 pour celles de 3 ans, au 30 septembre 2031 pour celles de 5 ans et au 30 septembre 2033 pour celles de 7 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans, 5,45% pour celles de 5ans et 5,70% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

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