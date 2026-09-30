Sénégal: Notation - L'agence GCR assigne la note AAA aux obligations séniors du FCTC Senelec 2025-2030

Pour sa notation 2026, l'agence de notation GCR, basée à Dakar, a assigné la note de long terme AAA sur son échelle régionale aux obligations séniors du Fonds commun de titrisation de créance (FCTC) Senelec 2025-2030.

GCR a également assigné la notation d'émission de long terme de AA+(WU) (SF) aux obligations mezzanines émises par le FCTC SENELEC 2025-2030 sur son échelle régionale.

L'équipe de GCR précise que les deux tranches juniors ne sont pas notées. La perspective attachée à toutes ces notations est stable.

Dans son approche méthodologique, GCR estime assigner uniquement une notation de long terme aux obligations seniors et mezzanines du FCTC SENELEC 2025-2030, puisque ces obligations portent toutes deux une maturité de 60 mois à la date d'émission. GCR estime en outre ne noter aucune des deux tranches juniors portant des montants nominaux de 6 milliards de FCFA chacune, ni les parts résiduelles (c'est-à-dire la tranche dite Equity pour un montant de 2 millions de FCFA).

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De surcroît, avance toujours GCR, selon sa méthodologie et par construction, les notations des obligations susceptibles d'être émises dans le cadre d'opérations de titrisation ne sont pas soumises aux plafonds nationaux, mais uniquement au plafond régional, lequel se situe à AAA(WU)(SF) sur l'échelle régionale de GCR.

Enfin, ces notations portent toutes une perspective stable. GCR estime en effet qu'à la date de revue, la perte attendue attachée au portefeuille ne devrait pas aller au-delà du quantum suggéré par ses modèles de stress sur le portefeuille, lesquels sont très conservateurs.

Dans son approche analytique, l'équipe de GCR a décliné les principaux facteurs de notation.

La diversification sectorielle adéquate du portefeuille titrisé est un facteur neutre de notation. En revanche, sa concentration géographique reste élevée ce qui est un facteur négatif de notation.

La qualité de crédit du portefeuille sous-jacent est médiocre, eu égard au fait que ces dernières sont constituées de créances en retard de paiement, ce qui constitue un facteur négatif de notation.

L'existence d'un surdimensionnement de 18,7% à la date d'émission, correspondant à la décote sur la valeur des créances acquises par le FCTC, est un facteur positif et essentiel de notation.

L'existence de deux tranches juniors de taille significative, susceptibles d'absorber les pertes, est un facteur positif et essentiel de notation permettant le rehaussement important des tranches senior et mezzanine.

L'existence d'un fonds de réserve minimal de 5% de la valeur du passif, soit 6 milliards, capitalisé entièrement dès la date d'émission est un facteur positif de notation.

L'existence d'une ligne de liquidité calibrée à 1 milliard de FCFA est un facteur neutre de notation.

La saine gestion opérationnelle de la structure de titrisation et la bonne qualité de la documentation juridique sont des facteurs neutres de notation.

La qualité de crédit du Cédant, à savoir SENELEC, notée à BBB-(WU) /Stable/A3(WU), et la probabilité de survie à moyen terme qui en dérive sont tous deux des facteurs neutres de notation.

Selon GCR, une détérioration de la notation des obligations émises par le FCTC SENELEC 2025-2030 serait la conséquence : i) d'une crise économique, politique ou sanitaire soudaine et de grande ampleur au Sénégal ; ii) d'une détérioration sévère, au-delà des tests de stress et de sur-stress, du portefeuille de créances sous-jacentes ; ou iii) du rallongement des délais de recouvrement des créances déjà en retard de paiement ; ou iv) d'une dégradation importante de la qualité de Crédit de SENELEC en tant que Cédant.

Au total, GCR estime que la probabilité d'occurrence des scénarios défavorables est équivalente à celle des scénarios favorables à moyen terme, justifiant sa perspective stable.

Enfin, l'équipe de GCR estime que la notation des obligations du FCTC SENELEC 2025-2030 sera soumise à une revue annuelle.