Ile Maurice: Rs 124,3 milliards de chiffre d'affaires pour le groupe IBL et nouveau cap régional

IBL poursuit sa trajectoire de croissance. Pour l'exercice clos au 30 juin 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de Rs 124,3 milliards, en hausse de 13,2 %, tandis que le résultat opérationnel progresse de 13,7 % à Rs 8,3 milliards. L'EBITDA atteint Rs 14,5 milliards, en hausse de 13,9 %. Ses résultats ont été annonces ce lundi 28 septembre par le Chief Executive Officer du groupe, Arnaud Lagesse, Cedrik Le Juge, Group CFO, et Patrice Robert, Deputy Group CEO d'IBL.

La progression est portée par les quatre clusters du Groupe. Plus significativement, le bénéfice sous-jacent après impôts des activités bondit de 65,4 % à Rs 4,3 milliards. Le bénéfice des activités poursuivies s'établit à Rs 3,5 milliards, en hausse de 15 %.

Le bénéfice total recule toutefois à Rs 4,1 milliards, contre Rs 5 milliards en 2025. IBL explique principalement cette évolution par la baisse de la contribution des activités abandonnées, passée d'environ Rs 1,9 milliard à Rs 585 millions, ainsi que par des pertes principalement non monétaires liées à des dépréciations et à la réévaluation de certaines obligations.

Un CA x 4 en dix ans

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Les résultats 2026 permettent également de mesurer le changement d'échelle du Groupe depuis la fusion d'Ireland Blyth et de GML Ltd en 2016.

En dix ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par quatre, passant de Rs 31 milliards à Rs 124,3 milliards. L'EBITDA a progressé de Rs 3,9 milliards à Rs 14,5 milliards, soit une multiplication par 3,7. Dans le même temps, la contribution des activités réalisées hors de Maurice est passée de 12 % à 51 %. Le total du bilan a également triplé, atteignant Rs 151,1 milliards contre Rs 51,1 milliards en 2016.

Cette transformation repose notamment sur la stratégie Beyond Borders, qui a accéléré l'expansion du Groupe sur plusieurs marchés de la région. Depuis 2021, IBL indique avoir investi plus de USD 380 millions dans de nouvelles activités stratégiques hors de Maurice.

Le Groupe considère désormais cette phase d'expansion comme une base pour une nouvelle étape de développement. L'objectif est de tirer davantage de valeur du portefeuille existant plutôt que de poursuivre uniquement la croissance par acquisitions et nouveaux investissements. «Notre priorité est maintenant de rapprocher ces activités, d'en renforcer la performance et de créer durablement de la valeur», explique Arnaud Lagesse, Group CEO d'IBL.

Objectif : synergie régionale

L'intégration des plateformes régionales devient ainsi un axe stratégique central. Pour Patrice Robert, Deputy Group CEO, l'enjeu consiste notamment à renforcer les échanges entre les entreprises du groupe opérant dans différents pays, afin de mutualiser davantage les compétences et les expériences. Cette approche se reflète dans les performances des différentes activités.

Dans le Retail, Naivas poursuit sa croissance au Kenya grâce à l'expansion de son réseau et à la performance de ses magasins existants. À Maurice, Winners continue son programme d'ouvertures et de rénovation. À La Réunion, Run Market poursuit son redressement.

Le pôle vConsumer Brands & Distribution* reste également en croissance. Phoenix Beverages augmente son chiffre d'affaires à Maurice et Seybrew contribue positivement aux résultats aux Seychelles. À La Réunion, les activités d'embouteillage et de distribution de Coca-Cola doivent démarrer le 1er octobre.

Dans les Industrials, CNOI bénéficie d'une activité soutenue dans la construction et la réparation navales, tandis que Manser Saxon améliore sa rentabilité. Alteo affiche un bénéfice après impôts de Rs 910 millions, en hausse de 28 %. Le Seafood progresse également, avec notamment la contribution de Marine Biotechnology Products.

Le cluster Services affiche lui aussi une évolution favorable. L'hôtellerie, l'immobilier et les services financiers contribuent à la progression, avec notamment de meilleures performances pour Lux Island Resorts et The Lux Collective. Bloomage, Blue-Life, Eagle Insurance, Confido, City Brokers et DTOS poursuivent également leur développement.

Dette : Un ratio ramené à 2,9x

Sur le front financier, IBL a également amélioré son profil d'endettement. Le ratio dette nette/EBITDA est passé de 3,8x à 2,9x, alors que le Groupe poursuit ses investissements dans ses différents marchés. «Nous resterons rigoureux dans nos choix d'investissement, tout en continuant à améliorer les performances du groupe», souligne Cédrik Le Juge, Group CFO d'IBL.

Cette discipline intervient dans un environnement toujours marqué par plusieurs facteurs de pression : ralentissement de la consommation à Maurice, hausse des coûts de l'énergie et du fret, tensions internationales et difficultés persistantes de recrutement. La diversification du portefeuille et la présence dans plusieurs marchés constituent, selon le Groupe, un facteur permettant d'amortir ces différents chocs.

Pour l'exercice 2027, IBL mise sur trois priorités : l'intégration des plateformes régionales, la croissance organique et l'amélioration du rendement du capital.

Le changement de priorité est notable. Après une décennie consacrée à l'expansion et à la construction d'un portefeuille régional, le groupe cherche désormais à optimiser les actifs existants et à renforcer les synergies entre ses différentes activités.