Afrique: Jusqu'à 500 travailleurs indiens attendus

30 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Une centaine de travailleurs indiens devraient arriver en décembre pour renforcer le secteur agricole avant que leur nombre ne grimpe jusqu'à 500. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Agroindustrie, Arvin Boolell, à l'issue d'une réunion avec le ministre du Travail, Reza Uteem, et le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit.

Le Conseil des ministres avait déjà donné son feu vert au recours à la main-d'oeuvre étrangère dans l'agriculture. Il s'agit désormais de passer à la mise en oeuvre. Le ministre de l'Agro-industrie a dit vouloir «faciliter la tâche et agir comme un enabler», dans le respect des conventions de l'Organisation internationale du travail et de la dignité des travailleurs. D'autres demandes, émanant notamment de petites et moyennes entreprises et d'entrepreneurs, devraient suivre.

La question du logement a également occupé une grande partie des discussions. Les travailleurs seront hébergés dans des dortoirs, une formule soumise à un permis spécifique ainsi qu'au Building and Land Use Permit. Selon Arvin Boolell, un bâtiment ayant accueilli les ouvriers du chantier du Metro Express a été identifié pour les loger, en conformité avec les normes prévues par la loi en matière d'hébergement décent. Il a indiqué qu'il se rendra lui-même sur place pour accueillir le premier groupe.

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