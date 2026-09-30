Ile Maurice: Transferts, privilèges et extradition au coeur des interrogations

L'affaire Lily Lisa Romain continue de soulever des questions au sein des forces de l'ordre. Au départ centrée sur une affaire de drogue, elle prend désormais une autre dimension avec les allégations de relations sexuelles entre la ressortissante française et un policier alors qu'elle était détenue au poste de Sodnac. Mais derrière ce volet, une autre interrogation se dessine : bénéficiait-elle d'un traitement particulier ? Plusieurs éléments sont aujourd'hui évoqués sur sa coopération présumée avec les enquêteurs, des transferts de personnel, des privilèges qui lui auraient été accordés et même l'éventualité d'une extradition qui aurait été discutée à un certain moment.

Lily Lisa Romain avait été arrêtée le 25 mars à Grand-Baie par les membres de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), deux jours après la découverte de 10 kg de cannabis et de plus de six kg de haschisch dans des bagages abandonnés à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam. Elle avait été placée en détention au poste de police de Sodnac avant d'être transférée à la prison de Beau-Bassin. Selon les informations recueillies, elle aurait ensuite coopéré avec les enquêteurs et fourni des informations susceptibles de contribuer au démantèlement d'un réseau de drogue.

Les coulisses d'une coopération présumée

C'est précisément cette coopération présumée qui soulève aujourd'hui des interrogations. Dans quelle mesure cette collaboration aurait-elle influencé son traitement ? A-t-elle bénéficié d'une attention particulière parce qu'elle était considérée comme une source susceptible d'aider les enquêteurs à remonter jusqu'à d'autres personnes ? Des informations font état de plusieurs situations qui auraient suscité des interrogations.

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Des transferts de personnel sont notamment évoqués : une policière affectée à l'aéroport aurait été mutée à Mahébourg car Lily Lisa Romain aurait rapporté qu'elle s'était montrée trop sévère à son égard ; ainsi qu'un officier de la Very Important Persons Security Unit qui avait posé sa main sur l'épaule de la suspecte.

Autre élément qui intrigue : l'éventualité d'une extradition de Lily Lisa Romain aurait été évoquée dans certains cercles. La question est désormais de savoir si cette possibilité est réelle, à quel moment et dans quel contexte. À ce stade, aucune décision n'a été officialisée. Des informations font également état d'une prise en charge particulière de certains besoins de la détenue, notamment ses repas et une aide financière de membres de sa famille. Il faut donc déterminer si cette pratique était autorisée, exceptionnelle ou liée à des arrangements particuliers pendant sa détention.

Parallèlement, des allégations à caractère sexuel auraient circulé dans ce dossier antidrogue. Un des suspects arrêtés aurait affirmé que Lily Lisa Romain n'était pas uniquement venue à Maurice pour transporter de la drogue, mais aurait également tenu des propos se référant à une activité sexuelle impliquant plusieurs personnes. Ces déclarations restent, à ce stade, des allégations à être vérifiées. Le volet le plus sensible demeure toutefois des rapports sexuels qu'elle affirme avoir eus avec un policier au poste de Sodnac et qui auraient débuté le 13 juillet.

Dans sa déposition, la suspecte affirme que ces rapports étaient consentis et se seraient produits à plusieurs reprises hors de sa cellule. Une constable et un policier ont depuis été transférés. La Major Crime Investigation Team poursuit ses investigations et la police attend l'avis du Directeur des poursuites publiques avant toute éventuelle décision concernant leur arrestation.

Le rôle de la personne chargée de la surveillance de la détenue constitue un autre point important de l'enquête. Si les sorties répétées de cellule évoquées sont confirmées, les enquêteurs devront déterminer comment elles auraient pu avoir lieu sans être correctement signalées ou consignées dans le Diary Book.

Au-delà des relations sexuelles alléguées, des transferts et d'une éventuelle extradition, l'enquête devra donc répondre à une interrogation centrale : Lily Lisa Romain était-elle simplement une détenue qui collaborait avec les autorités ou bénéficiait-elle d'un traitement particulier en raison de cette coopération présumée ? Pour l'heure, elle est toujours détenue à la prison de Beau-Bassin. Les investigations devront permettre de distinguer les faits, les témoignages recueillis et les informations qui restent à corroborer .