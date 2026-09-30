Ile Maurice: Enfant autiste blessé - Une mère réclame des explications

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux suscite de nombreuses réactions. Une mère y raconte la mésaventure de son jeune fils autiste qui aurait chuté d'un trampoline au sein de l'institution spécialisée qu'il fréquente. L'enfant a été conduit à l'hôpital après l'incident et souffre de fractures au bras droit, selon sa mère. Si la direction de l'établissement reconnaît qu'un incident s'est produit et affirme qu'il a été immédiatement pris en charge, la mère souhaite désormais comprendre précisément les circonstances des faits.

Dans la vidéo publiée sur différentes plateformes sociales, cette jeune mère raconte, avec beaucoup d'émotion, ce qu'elle dit avoir appris concernant l'accident survenu le jeudi 24 septembre. Son fils, qui est autiste et éprouve des difficultés à communiquer, se serait retrouvé sur un trampoline installé dans l'enceinte de l'établissement spécialisé qu'il fréquente. «Je suis en quête de justice pour mon enfant, d'où la vidéo», explique-t-elle.

Elle affirme avoir été informée de la situation vers 12 h 15 par la responsable de l'école. «On m'a dit qu'on emmenait mon enfant à l'hôpital», relate-t-elle.

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À l'hôpital, une radiographie a révélé plusieurs fractures au bras droit, selon la mère. Elle raconte avoir été profondément bouleversée en découvrant l'état de son enfant. «Mon enfant souffre et est en pleurs, mais il ne peut pas s'exprimer. Mais je ressens sa peine. Mon coeur fait mal», confie-t-elle dans la vidéo. Elle affirme également que le médecin l'aurait informée que l'évolution de la blessure doit être suivie et que le bras pourrait ne pas retrouver totalement ses capacités.

Ces éléments médicaux n'ont toutefois pas été confirmés par une source médicale indépendante. La mère précise qu'elle n'a «rien contre l'école», mais souhaite obtenir des réponses.

Elle s'interroge notamment sur la surveillance de son fils au moment où il se trouvait sur le trampoline et sur les circonstances exactes de sa chute. Elle évoque également la présence de caméras dans l'établissement et souhaite que les images disponibles, si elles peuvent être communiquées, permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé. Elle demande ainsi l'intervention du ministère de l'Éducation et de la Special Education Needs Authority (SENA).

L'école appelle à la prudence

De son côté, la direction de l'établissement a réagi dans un message publié sur les réseaux sociaux. Elle affirme que la sécurité et le bien-être de chaque enfant demeurent sa priorité, et assure que l'incident a été «pris en charge immédiatement et de manière responsable». La direction invite également les parents à se fier uniquement à des informations vérifiées, et met en garde contre la diffusion d'informations ou d'allégations qui ne seraient pas établies et qui pourraient porter atteinte à la réputation de l'établissement.

À ce stade, les circonstances précises de la chute et les conditions de surveillance de l'enfant au moment des faits restent à établir publiquement.

Pour Ali Jookhun, président du conseil exécutif de l'African Down Syndrome Network, cet incident rappelle l'importance de la vigilance dans les structures accueillant des enfants en situation de handicap. S'appuyant sur son expérience passée dans le domaine, il évoque des situations antérieures concernant des établissements spécialisés et estime que les structures qui accueillent ces enfants doivent être en mesure de faire face à différentes situations. «Quand vous décidez d'ouvrir ce type d'école spécialisée, il faut savoir encadrer dans n'importe quelle situation», souligne-t-il.

Ali Jookhun rappelle également que la prise en charge institutionnelle des jeunes enfants en situation de handicap peut soulever des difficultés, notamment en matière de responsabilités et d'accompagnement. Il estime qu'une réflexion est nécessaire afin d'éviter que des situations similaires ne se reproduisent. Il souhaite aussi que l'Ombudsperson for Children soit interpellée. «La protection de l'enfant passe avant tout et aussi celle des enfants en situation de handicap», insiste-t-il.

La SENA a été sollicitée afin d'obtenir sa réaction et des précisions sur ce dossier. Nous sommes en attente de sa réponse.