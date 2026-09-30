Ile Maurice: Une collégienne accuse deux jeunes de son établissement d'agression sexuelle

Une collégienne de 18 ans a porté plainte après avoir, selon son récit, été victime d'attouchements et d'une agression sexuelle dans une voiture alors qu'elle rentrait de ses cours particuliers. Deux autres collégiens, également âgés de 18 ans, sont mis en cause dans cette affaire rapportée à la police.

Les faits allégués se seraient produits dans l'après-midi du lundi 28 septembre entre Providence, Camp-de-Masque et Boulet-Rouge, dans la région de Flacq. L'adolescente, qui étudie dans un collège de Flacq, explique qu'à l'issue de ses cours particuliers à Providence vers 17 heures, elle aurait demandé à un ami de 18 ans de la déposer à Flacq. Celui-ci, également collégien, se trouvait au volant d'une voiture et était accompagné d'un autre jeune du même âge, lui aussi étudiant dans un établissement secondaire.

Alors que le véhicule se trouvait à proximité des feux de signalisation de Camp-de-Masque, le passager assis à l'avant aurait rejoint la jeune femme sur la banquette arrière. Il aurait alors commencé à lui toucher la poitrine sans son consentement avant de lui imposer un acte à caractère sexuel.

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La situation aurait pris une autre tournure lorsque le véhicule serait arrivé à Boulet-Rouge. Le conducteur se serait arrêté dans un endroit isolé avant de sortir de la voiture. Toujours selon les dires de la jeune femme, le second collégien aurait alors baissé son short et son sous-vêtement et l'aurait contrainte à pratiquer un acte sexuel.

Elle affirme qu'après le retour du conducteur dans le véhicule, celui-ci lui aurait à son tour fait subir des attouchements au niveau de ses parties intimes et aurait tenté d'y introduire un doigt. Elle soutient avoir manifesté à plusieurs reprises son opposition et reproché aux deux jeunes leur comportement. Elle aurait finalement été déposée à Flacq, à proximité d'une succursale bancaire.

L'adolescente n'aurait subi aucune blessure apparente, mais a souhaité être examinée par un Police Medical Officer, ce qui a été fait le mardi 29 septembre vers 18 heures.

Les deux collégiens sont actuellement recherchés.