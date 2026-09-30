Ile Maurice: Courts Mammouth et Samsung misent sur l'intelligence artificielle

Courts Mammouth veut toujours rester à l'avant-garde. À l'ère de l'intelligence artificielle, l'enseigne a récemment dévoilé les dernières innovations de la marque en matière de téléviseurs au Courts Mammouth Tribeca. Il s'agit d'un partenariat avec Samsung.

Les invités à ce lancement ont pu découvrir en avant-première les nouvelles gammes Samsung Mini LED M70H et M80H ainsi que la nouvelle gamme Micro RGB.

Cette nouvelle collaboration fait de Courts Mammouth le premier distributeur à Maurice à commercialiser ces technologies de dernière génération, confirmant ainsi sa volonté de rapprocher les innovations internationales des téléspectateurs mauriciens et de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Cette année, les téléviseurs Samsung ont intégré une nouvelle approche basée sur Vision AI, conçue pour offrir une expérience de visionnage plus intelligente, intuitive et personnalisée. Développée sur le système d'exploitation Tizen OS, cette technologie associe des composants matériels intelligents, des logiciels avancés et un écosystème d'intelligence artificielle ouvert, intégrant notamment SmartThings ainsi que des services tiers.

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Vision AI enrichit ainsi quatre grands univers d'expérience, notamment le cinéma, le sport, le gaming et l'art et design, grâce à des fonctionnalités pensées pour répondre aux attentes spécifiques de chaque usage.

La technologie Samsung Mini LED marque une évolution majeure dans l'univers du téléviseur. Les nouveaux modèles M70H et M80H associent une qualité d'image premium à des fonctions reposant sur l'intelligence artificielle. Ces LED sont considérablement plus petites et la technologie Mini LED permet un contrôle plus précis de la luminosité et du contraste, pour des noirs plus profonds, des images plus lumineuses, davantage de détails et des couleurs plus authentiques et fidèles. Il s'agit d'une expérience particulièrement immersive pour les films, les séries, le sport ou encore le gaming.

Le modèle phare de la gamme est le Mini LED M80H, qui intègre notamment des fonctionnalités d'IA conçues pour enrichir l'expérience de visionnage, tandis que le M70H rend les performances de la technologie Mini LED accessibles à un public plus large.

Avec cette nouvelle gamme, Samsung poursuit ainsi sa vision d'un téléviseur qui ne se limite plus à proposer du contenu mais qui devient un compagnon intelligent et personnalisé au sein du foyer.

Courts Mammouth est également le premier distributeur à Maurice à proposer cette nouvelle gamme Samsung Micro RGB, disponible en 85 pouces uniquement. Reposant sur une architecture de micro-LED RGB qui permet un contrôle extrêmement précis des couleurs, cette technologie offre une restitution particulièrement riche et réaliste, soutenue par des technologies d'intelligence artificielle et de traitement de l'image de dernière génération.

Courts Mammouth «tuzur avek zot»

Pour Courts Mammouth, ce lancement s'inscrit dans une démarche accompagnant l'enseigne depuis ses débuts. Et celle-ci consiste à rendre les équipements essentiels du foyer et les nouvelles technologies accessibles au plus grand nombre de Mauriciens.

Depuis 41 ans, Courts Mammouth a développé une relation de proximité avec la population locale, évoluant au rythme des besoins et des aspirations des foyers. Cette proximité demeure au coeur de son identité et de sa mission : proposer des produits de qualité, des innovations et des solutions adaptées aux réalités du marché local. Une proximité qui permet à l'enseigne de rester fidèle à sa promesse «Tuzur Avek Zot»

Ces partenariats exclusifs avec des marques internationales de référence permettent à Courts Mammouth de poursuivre cette ambition et de faire en sorte que le public mauricien soit parmi les premiers à bénéficier des dernières avancées technologiques disponibles à l'international.

«Ce partenariat avec Samsung représente une nouvelle étape importante dans le parcours de Courts Mammouth. Depuis 41 ans, notre priorité reste d'être au plus près des Mauriciens et leur permettre d'accéder aux produits et aux technologies qui améliorent leur quotidien. En étant les premiers à commercialiser ces nouvelles générations de téléviseurs Samsung à Maurice, nous réaffirmons notre volonté d'apporter le meilleur de l'innovation internationale au marché local, tout en restant fidèles à nos valeurs de proximité et d'accessibilité», a souligné Andrew Cohen, Chief Executive Officer de Courts Mammouth.

Deelash Govind, Category Manager - Sound & Vision chez Courts Mammouth, a ajouté que «proposer les dernières technologies aux Mauriciens occupe une place centrale dans notre mission. Pour Courts Mammouth, il est impératif de rester à la hauteur des évolutions technologiques et de continuer à enrichir l'expérience de nos clients au quotidien.»

Cette collaboration avec Samsung constitue un nouveau jalon majeur dans l'histoire de Courts Mammouth.

«Samsung s'impose comme le leader mondial du marché des téléviseurs, une position fondée sur la confiance de millions de consommateurs à travers le monde. Notre ambition ne s'arrête jamais. Avec Samsung TV, ce sont 20 années d'expertise et d'innovation au service d'une nouvelle conception du divertissement et du quotidien», a déclaré Vishal Damree, Head of Consumer Electronics- Indian Ocean Islands, Samsung Electronics SA (Pty) Ltd.