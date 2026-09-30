Cote d'Ivoire: Décès d'un enseignant à Bédiala - Le ministre N'Guessan Koffi appelle au calme

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Dr N'Guessan Koffi, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de M. Keita Daouda, professeur au Lycée moderne de Bédiéla, dans des circonstances qui restent à établir.

Dans un communiqué en date du 30 septembre 2026, le ministre adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches, à ses collègues ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative nationale.

En sa qualité de premier responsable de cette communauté, Dr N'Guessan Koffi dit comprendre la vive émotion suscitée par ce drame. Il assure également la communauté éducative de son profond soutien face à cette épreuve.

Le ministre annonce par ailleurs qu'une enquête est appelée à déterminer les circonstances exactes du décès de l'enseignant. Dans l'attente des conclusions de cette procédure, il invite l'ensemble des acteurs concernés à faire preuve de calme et de retenue.

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« Il appelle chacun à éviter les accusations prématurées, les commentaires et les interprétations susceptibles d'alimenter les tensions ou de troubler l'ordre public », souligne le communiqué.

Cet appel intervient alors que le décès de l'enseignant suscite une vive émotion au sein de la communauté éducative. Le ministère entend ainsi laisser l'enquête suivre son cours afin que les circonstances exactes du drame puissent être établies.

Dr N'Guessan Koffi réaffirme, à cette occasion, son attachement à la sécurité, à la dignité et à la protection de l'ensemble des personnels du système éducatif. Il réitère également sa disponibilité au dialogue avec leurs représentants.

Le ministre renouvelle enfin toute sa compassion à la famille de M. Keita Daouda et prie Dieu de l'accueillir dans sa paix.