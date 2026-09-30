Maroc: Fatima Ezzahra El Mansouri, première femme à la tête du gouvernement

Une page nouvelle s'ouvre dans l'histoire politique du Maroc. Fatima Ezzahra El Mansouri a été nommée, mardi 29 septembre 2026, Cheffe du gouvernement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui l'a chargée de former le nouvel Exécutif. Elle devient ainsi la première femme à accéder à cette fonction dans l'histoire du Royaume.

Coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Mme El Mansouri a été reçue par le Souverain au Palais Royal à Rabat. À l'issue de cette audience, elle s'est dite honorée par cette nomination et a souligné la portée historique de cette décision, notamment pour les femmes marocaines.

La nouvelle Cheffe du gouvernement a assuré qu'elle entendait oeuvrer à la formation d'une équipe gouvernementale « à la hauteur des attentes » de Sa Majesté le Roi et de l'ensemble des citoyennes et citoyens. Elle devrait engager, dans les prochains jours, des concertations avec les différentes formations politiques afin de constituer le nouvel Exécutif.

Cette nomination intervient quelques jours après les élections législatives du 23 septembre, remportées par le PAM, qui a obtenu le plus grand nombre de sièges. La formation du nouveau gouvernement devrait donc constituer la première étape de son mandat à la tête de l'Exécutif.

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Un parcours politique construit à Marrakech

Née le 3 janvier 1976 à Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri est avocate spécialisée en droit foncier et immobilier. Elle est titulaire d'une licence en droit privé de l'Université Mohammed V de Rabat, d'un DEA en droit des contrats d'affaires de l'Université de Montpellier, en France, ainsi que d'un certificat en droit anglo-saxon de Pace University, aux États-Unis. Elle est inscrite au Barreau de Marrakech depuis le 22 mars 2005.

Son engagement politique débute en 2007 au sein du Mouvement de tous les démocrates. Elle figure ensuite parmi les membres fondateurs du Parti Authenticité et Modernité, créé en 2008.

Entre 2009 et 2015, elle préside le conseil communal de Marrakech. Elle fait également son entrée au Parlement, où elle siège de 2011 à 2016, avant d'être réélue députée pour la période 2016-2021. Elle retrouve, en 2021, la présidence du conseil communal de Marrakech.

Sur le plan gouvernemental, Fatima Ezzahra El Mansouri est nommée, en 2021, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, fonction qu'elle occupe jusqu'à sa nomination à la tête du gouvernement. Depuis 2024, elle est coordinatrice de la direction collégiale du PAM.

Son parcours politique et professionnel lui a valu plusieurs distinctions et reconnaissances internationales. En 2014, elle a notamment été classée par le magazine Forbes parmi les jeunes femmes les plus influentes d'Afrique et désignée Young Global Leader la même année.

À 50 ans, Fatima Ezzahra El Mansouri entame ainsi une nouvelle étape de son parcours politique, avec la responsabilité de former un gouvernement appelé à répondre aux attentes exprimées par les citoyens et aux orientations royales.