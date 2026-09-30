Afrique: Sécurité et surveillance maritime/Télépilotage de drones civils - Des cadres de l'administration d'Afrique de l'Ouest et du Centre renforcent leurs capacités

L'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) a organisé deux formations, du 14 au 25 septembre, dans ses locaux, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm).

Une trentaine de cadres de l'administration maritime africaine a pris part, du 14 au 25 septembre, à Yopougon, à deux stages initiés par l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm).

Le premier a porté sur le télépilotage de drones civils. Financé et piloté par la coopération allemande à travers l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (Unitar), il vise à former les télépilotes de drone.

Les auditeurs, au nombre de 14, sont issus de l'administration des affaires maritimes et des pêches, des douanes, de la police, des services de l'environnement marin, des parcs et réserves ainsi que des ports de 10 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

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L'objectif était de leur permettre de maîtriser le pilotage de drones pour optimiser la surveillance, le renseignement et la sécurité dans le golfe de Guinée.

Le second a, quant à lui, abordé le traitement de l'information maritime et la conduite des actions de police en mer dans un cadre d'Action de l'État en mer (Aem).

Financé par la coopération française, elle a réuni 20 auditeurs et avait pour objectif la maîtrise des interventions d'urgence et la consolidation du cadre juridique maritime. La cérémonie de clôture a eu lieu le 25 septembre, à l'Ismi, en présence de plusieurs personnalités et acteurs du secteur.

Le ministre délégué, chargé des Affaires maritimes, Célestin Serey Doh, était représenté par son conseiller technique maritime, Kouassi Hypolite. Il a exprimé sa gratitude aux ambassades de France et d'Allemagne pour ces initiatives. « Le drone center représente une vision. Celle d'une nation moderne qui fait le choix de l'innovation, de la compétence et de l'excellence », a-t-il déclaré.

Le lieutenant-colonel Kouassi Jean Pierre, représentant le secrétaire permanent de la commission interministérielle de l'Aem, a souligné que la question de la sécurité est devenue une préoccupation centrale des populations.

Elle se retrouve propulsée au coeur des intérêts stratégiques des États. Il a exhorté les participants à tirer bénéfice de cette formation, en créant un réseau de partenariats pour mieux consolider les bases de la lutte contre la criminalité dans le golfe de Guinée.

Le colonel Aké Lazare Abé a, au nom du directeur général de l'Arstm, indiqué que ces formations interviennent dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologies.

Elles sont une nécessité pour les acteurs du secteur maritime, car elles permettent de disposer d'outils modernes permettant d'améliorer la surveillance, l'observation, la collecte et le traitement d'informations, la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes avec leurs connexions terrestres.