Cote d'Ivoire: Agriculture - 30 femmes agripreneures formées à l'Intelligence artificielle

Trente femmes agripreneurs ivoiriennes ont bénéficié, le 26 septembre 2026, d'une formation sur l'utilisation de l'Intelligence artificielle (Ia ) dans l'agri-business, au siège de l'Oia Anacarde, à Cocody. Cette initiative est portée par la fondation African Women Innovation 3.0 (Awi 3.0), en collaboration avec Agro Pulse Global Solutions.

L'objectif est de permettre aux femmes entrepreneurs d'intégrer l'Intelligence artificielle dans leurs activités afin d'améliorer leur productivité et leur rendement.

À en croire la fondatrice d'Awi 3.0, Marie Chantal Kouacou, les participantes ont, notamment, été initiées à la formulation des prompts, à la traduction, à la rédaction de documents, au marketing digital, à la création de publicité et de sites Internet, ainsi qu'à la gestion de leurs entreprises à travers des plateformes numériques.

« L'IA peut accompagner les entrepreneures dans différentes procédures de leur entreprise et leur permettre de gagner du temps. On n'a pas vraiment besoin de savoir écrire. Il faut juste savoir exprimer ce dont on a besoin concrètement, de façon claire et concise », a expliqué Marie Chantal Kouacou.

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Selon l'initiatrice, Marie Chantal Kouacou, cette première session ne constitue que le début d'un programme d'accompagnement. « On ne peut pas être efficace dans son métier, dans son travail, dans son quotidien, sans appliquer l'Intelligence artificielle à ce que nous faisons », a-t-elle souligné.

Le réseau Awi 3.0 compte déjà plus de 300 personnes et ambitionne d'élargir progressivement le nombre de bénéficiaires. « En 2030, nous serons à 2 000 femmes formées par AWI 3.0 », a-t-elle annoncé, Marie Chantal Kouacou.

Dramane Soro, conseiller spécial du président de l'Oia Anacarde, a, pour sa part, expliqué l'implication de son organisation dans l'accompagnement des femmes du Réseau autonome des femmes de l'anacarde (Raf Anacarde).

« Notre organisation, l'Oia Anacarde, accompagne les femmes dans la formation et à s'installer dans des structures, dans des Petites et moyennes entreprises, pour qu'elles puissent être autonomes, subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs familles », a-t-il indiqué.

Pour Dramane Soro, l'Intelligence artificielle peut également contribuer à améliorer concrètement les activités agricoles. « L'Intelligence artificielle permet de faciliter les différentes cultures, l'itinéraire technique et le choix des semences », a-t-il expliqué.

Pour lui, elle peut également aider les productrices à mieux gérer leurs activités, notamment, dans les domaines de la comptabilité et de l'organisation du travail.

De son côté, Clarisse Koffi, présidente du Réseau d'autonomisation des femmes de la filière anacarde (Raf), a insisté sur la nécessité pour les femmes de s'adapter à l'ère du numérique.

« Vous savez que nous sommes à l'ère du numérique et il faut s'adapter. Nous voulons sortir de cette formation outillées. Au sein de notre réseau, nous avons des femmes qui n'ont pas été à l'école. Pour cette première vague, nous avons choisi des femmes qui savent lire et écrire afin qu'elles servent de relais et motivent les autres femmes pour la deuxième vague de formation », a expliqué Clarisse Koffi, présidente du Raf.