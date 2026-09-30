Afrique: Justice constitutionnelle en Afrique francophone - Charles Hervé Baillet ouvre le débat sur ses limites et son évolution

La justice constitutionnelle en Afrique francophone était au coeur d'une thèse de doctorat, le 18 septembre 2026, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Dans la salle de lecture de la bibliothèque de l'Ufr des Sciences juridiques, administratives et politiques, Charles Hervé Baillet, impétrant à une thèse de doctorat unique en droit public, a exposé une question sensible, mais très technique, à savoir : « L'incompétence des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone ».

À l'issue de près d'une heure de présentation et d'échanges avec le jury, il a été déclaré docteur en droit public, avec la mention « Très honorable », et a reçu les félicitations de l'ensemble du jury, présidé par le professeur français Ferdinand Mélin-Soucramanien. Il avait à ses côtés les professeurs Sébastien Yédoh Lath et Jeannine Élisabeth Badjo Djékouri. Les professeurs Privat Agnero Mel et Oumarou Narey étaient respectivement rapporteur et examinateur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dès l'entame de sa présentation, Charles Hervé Baillet a tenu à lever une ambiguïté importante. Selon lui, son travail ne vise pas à considérer les Cours et Conseils constitutionnels africains comme incapables d'exercer leur mission, mais plutôt à relever les fondements juridiques qui conduisent ces juridictions à se déclarer incompétentes dans certaines situations. Pour ce faire, le candidat distingue deux formes principales d'incompétence.

La première, dite « incompétence par prescription textuelle », découle directement des textes qui définissent les attributions des juridictions constitutionnelles. Charles Hervé Baillet cite notamment l'article 122 de la Constitution du Bénin, tout en relevant que certaines limites peuvent également être déduites par un raisonnement a contrario.

La seconde forme, qualifiée d'« incompétence par construction prétorienne », résulte de l'interprétation faite par le juge constitutionnel lui-même. Le candidat interroge ainsi la portée de la « doctrine des compétences d'attribution » et du principe de non-immixtion.

Il propose, dans cette perspective, le concept d'« incompétence sous réserve », présenté comme une piste de réflexion face aux effets que certaines interprétations peuvent produire sur la démocratie et l'État de droit.

Chargé d'études à la Cour de cassation, Charles Hervé Baillet n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au président de la Cour de cassation, Yua Koffi, pour l'environnement de travail favorable à la réalisation de cette recherche. Il a également salué la présence, à travers son représentant, du secrétaire général de l'institution lors de cette soutenance.

Une reconnaissance particulière a été adressée au professeur Sébastien Yédoh Lath, directeur de thèse, pour son accompagnement tout au long du parcours doctoral.