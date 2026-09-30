Sénégal: Succession de Guterres à l'ONU - Macky Sall dans la course, Grynspan prend l'avantage

La course à la succession d'António Guterres franchit une nouvelle étape. Le Conseil de sécurité des Nations unies a organisé, mardi 29 septembre 2026, son quatrième « straw poll », un scrutin indicatif et confidentiel destiné à mesurer le niveau de soutien dont disposent les candidats au poste de secrétaire général. Si aucun choix définitif n'est encore arrêté, ce nouveau tour confirme la progression de Rebeca Grynspan et laisse Macky Sall dans une position inchangée.

Selon les résultats compilés à partir de plusieurs sources diplomatiques, l'ancien président sénégalais obtient cinq voix favorables (« encourage »), neuf défavorables (« discourage ») et une sans opinion. Un résultat identique à celui enregistré lors du troisième tour, le 18 septembre. Macky Sall conserve ainsi son niveau de soutien, mais ne parvient pas, pour l'heure, à réduire le nombre de membres du Conseil de sécurité opposés à sa candidature.

Grynspan confirme sa progression

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À l'inverse, Rebeca Grynspan renforce sa position. La candidate costaricienne recueille dix voix favorables, contre trois défavorables et deux sans opinion. Elle gagne ainsi un soutien par rapport au précédent tour et réduit de deux voix son niveau d'opposition. Elle retrouve également le seuil symbolique des dix soutiens atteint lors du premier « straw poll » de juillet.

Derrière elle, la candidate guyanaise Carolyn Rodrigues-Birkett et l'Argentin Rafael Grossi obtiennent chacun huit voix favorables. Grossi réalise notamment une progression sensible par rapport au troisième tour, au cours duquel il n'avait recueilli que cinq soutiens. Olara Otunnu obtient cinq voix favorables, comme Macky Sall. María Fernanda Espinosa recueille deux soutiens et Ivonne A-Baki un seul.

Ces résultats ne constituent toutefois ni un classement officiel ni un vote de désignation. Le « straw poll » se déroule à huis clos et ses résultats ne sont pas officiellement publiés par le Conseil de sécurité. Ils sont communiqués aux candidats par l'intermédiaire des représentants permanents des États qui les ont présentés.

Une course encore ouverte

Le quatrième tour ne permet donc pas encore de dégager un candidat définitif. Les membres du Conseil doivent poursuivre leurs consultations avant qu'un consensus puisse émerger. L'enjeu sera notamment de déterminer si les soutiens dont disposent les différents candidats peuvent se transformer en majorité lors d'un vote formel.

La procédure comporte une difficulté supplémentaire : le candidat finalement recommandé par le Conseil devra obtenir au moins neuf voix favorables et ne pas faire l'objet d'un veto de l'un des cinq membres permanents - États-Unis, Chine, Russie, France et Royaume-Uni. Le Conseil transmettra ensuite sa recommandation à l'Assemblée générale, appelée à procéder à la nomination.

Le prochain tour devrait intervenir en octobre. Les discussions pourraient alors évoluer vers des consultations permettant de distinguer les positions des cinq membres permanents de celles des dix membres élus du Conseil.