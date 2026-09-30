Sénégal: Ligue pro - Ajel, le rêve de devenir champion

C'est sous la direction de Jacob Ba que l'ambitieuse équipe rufisquoise compte prolonger sa bonne dynamique dans l'élite, qu'elle a découverte il y a deux ans. Ajel enchaîne les matchs de présaison, notamment contre Wally Daan et le Stade de Mbour, après un regroupement fermé à Saly.

«Nous avons su respecter notre timing ; nous avions peur de ne pas avoir nos cinq semaines, mais à l'arrivée, nous nous en sortons très bien», se félicite l'entraîneur, qui cherche désormais les équilibres et les automatismes. « Ce n'est pas encore fait, mais nous n'en sommes pas loin », rassure-t-il. Sa mission : bâtir une équipe capable de rivaliser avec les meilleures sur tous les tableaux. « L'objectif est de faire de très bons résultats et d'être, à la fin de la saison, l'une des meilleures équipes du Sénégal », souligne-t-il, assurant que les moyens suivent. « Chaque fois que nous exigeons quelque chose pour l'équipe, le président assure et se donne les moyens. »

Pour son baptême du feu en L1, à l'extérieur face à l'Asc Jaraaf, Jacob Ba se dit serein, fort d'un recrutement qu'il juge très bon. À l'instar de son voisin et rival Teungueth Fc, Ajel a été l'un des clubs les plus actifs du mercato. Il a attiré des joueurs de Ligue 1, comme l'arrière gauche de l'Us Gorée Stanislas Sarr, le défenseur central de l'Us Ouakam Djibril Ndoye et le milieu récupérateur de Wally Daan Fc Abdel Nazer Haidara.

Il a aussi puisé dans les divisions inférieures : Mansour Sidy Gaye, meilleur buteur de Ligue 2, venu du Duc, ainsi qu'Ousmane Thiam et Ibrahima Ngom, vainqueurs de la Coupe du Sénégal avec l'Ugb Sporting Club, entre autres. L'ossature de l'an dernier s'est toutefois dégarnie, avec les départs de cadres comme Ousmane Yéri Diakhaté, Ibra Aly Lô, Ndaraw Sarr et Samba Mbengue.

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