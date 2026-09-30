Sénégal: MMA - Adama Diop « Blindé » écrit l'histoire et devient le premier Sénégalais à entrer dans l'UFC

Le Sénégal a désormais son représentant à l'UFC. Vainqueur par TKO du Russe Zaurbek Sabanov mardi soir à Las Vegas, Adama Diop, dit « Blindé », a décroché son contrat lors du Dana White's Contender Series ce 29 septembre 2026, et ce, malgré une sortie très critique du patron de l'organisation.

Le combat avait tout d'un tournant. En face, Zaurbek Sabanov était jusque-là invaincu en 5 combats. Après un affrontement intense, le Sénégalais l'a emporté par TKO à 2 min 13 s du deuxième round. Cette victoire lui ouvre les portes de la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC, et en fait le premier combattant sénégalais à y signer.

Le Dana White's Contender Series sert de tremplin vers l'UFC. Les combattants s'y affrontent devant Dana White, qui dirige l'organisation, avec pour objectif de les convaincre. Adama Diop est le deuxième Sénégalais à y participer, après Demba Seck, surnommé « Black Tiger », l'an dernier.

Dana White : un contrat, mais pas de cadeau

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Le patron de l'UFC a signé le Sénégalais, mais sans ménagement. Dans une séquence devenue virale, il a jugé sa prestation médiocre, en parlant d'un combat bâclé et de l'un des plus mauvais qu'il ait vus. Il a aussi visé son striking, sa boxe debout, et a pointé son âge : à 31 ans, il n'a plus de temps à perdre. Il l'a finalement invité à saisir sa chance et à ne pas lui donner de regrets.

Malgré ces critiques sévères, Dana White a tenu parole et offert le contrat à « Blindé ».

Adama Diop arrive à l'UFC avec un bagage solide. Il a été champion des poids lourds de l'Hexagone MMA, en France, où il s'est fait un nom. Il est aussi champion du monde des poids lourds de l'EFC (Extreme Fighting Championship)

Blindé franchit aujourd'hui un nouveau cap et écrit une page inédite pour le MMA sénégalais.