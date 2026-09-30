Cote d'Ivoire: Lutte contre la fistule obstétricale - Gfm3 et Fistula Fundation au secours des femmes porteuses de la formation

Une vague de 30 femmes opérées de la fistule obstétricale ont regagné leurs domiciles après un mois de convalescence. Accueillies au Centre communautaire d'accueil et de réhabilitation pour les femmes et les filles (Cecaref), ces femmes ont eu une séance de travail avec la Pca de l'Ong Femmes du 3ème millénaire, (Gfm3), Dr Honorine Véhi Touré le 27 septembre, au sein de ladite structure, à Logoualé.

Il était question au cours de cette rencontre d'encourager et prodiguer des conseils à ces femmes qui ont recouvré la santé grâce à un partenariat entre Gfm3 et Fistula Fundation. « Ces femmes viennent de toute la Côte d'Ivoire : Abidjan, Adzopé, Danané, Bondoukou, Korhogo, Biankouma, Daloa, Gagnoa, Méagui, Séguéla. Les opérations ont débuté le 3 août et elles sont sorties le 28 août de l'hôpital de Man. Elles sont restées au Cecaref pendant un mois. Elles en ressortent aujourd'hui après leur examen de contrôle chez le médecin », a expliqué la Pca qui avait à ses côtés ses collaborateurs.

A l'en croire, parmi les 30 femmes opérées, 17 ont vu leur chirurgie être reprise. C'est pourquoi, a-t-elle insisté, « Il est important de faire un temps de convalescence où elles reçoivent des formations et aussi des consignes sur leur état de santé avant de regagner leurs domiciles. Quand vous arrivez à Man, qu'on finit de vous opérer, n'écoutez pas ceux qui vous demandent de rentrer chez vous.

Parce que ceux qui vont directement au village ne sont pas très bien guéris. Quand elles arrivent au village, elles commencent à effectuer les travaux champêtres et autres activités. Et après, elles sont confrontées à des reprises. Evitez-ça ». Heureuses de retourner dans leurs familles respectives, les yeux larmoyants, après des témoignages émouvants, ces femmes ont exprimé leur reconnaissance à la première responsable de l'Ong Gfm 3 pour son combat contre la fistule obstétricale, appelée, la maladie de la honte.

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En 2025, ce sont 102 porteuses qui ont été opérées. Cette année, l'objectif est fixé à 150 personnes. L'Ong Gfm3 a débuté par l'assistance aux populations vulnérables et au fur et à mesure de ses interventions, elle découvre les premières porteuses de fistule obstétricale en Côte d'ivoire. Pionnière en matière d'identification contre cette pathologie, elle construit un centre à Logoualé, dans la Région du Tonpki afin de permettre une meilleure prise en charge des porteuses de fistules. Le Centre Cecaref a été construit en septembre 2013. Aussi appelé " la maison de la fille et de la mère", il est un espace destiné aux femmes et aux filles fuyant les cas de Violences basées sur le genre (Vbg), notamment les porteuses et ex porteuses de fistule.