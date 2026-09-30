Cote d'Ivoire: Audience - Le Chef de l'Etat échange avec Kadjo Fodjo Abo

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu, le mardi 29 septembre 2026, au Palais présidentiel, avec le nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature, Kadjo Fodjo Abo.

Sa nomination avait été annoncée dans un communiqué de la Présidence de la République lu par la Secrétaire générale de la Présidence, Masséré Touré-Koné. Le document précisait que le Chef de l'État avait procédé, le mercredi 23 septembre, à la signature du décret portant nomination de Kadjo Fodjo Abo à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, précédemment inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, il succède à Koné Mamadou, décédé le 8 avril 2024.

Son parcours est intimement lié à la magistrature ivoirienne. Au fil des années, il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'appareil judiciaire, notamment celles de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, de juge d'instruction dans cette même juridiction ainsi que de juge dans les sections de tribunal de Sassandra et de Soubré.

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À cette expérience judiciaire, se sont ajoutées des responsabilités dans la haute administration. Il a notamment été directeur de cabinet du ministre de la Sécurité intérieure, directeur de cabinet du ministère de la Justice. Ces différentes fonctions lui ont permis de connaître les rouages de l'administration judiciaire et de la sécurité, tout en développant une connaissance approfondie du fonctionnement de l'État.

Kadjo Fodjo Abo est aussi un homme de lettres. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels En attendant la vérité, Ma grand-mère me disait, L'Apocalypse n'a pas eu lieu, Aventure suicidaire, Au secours des alliances interethniques, Mon grand-père me disait, Quand le malheur devient une aubaine, Que ne ferait-on pas pour du pognon ?.

La littérature occupe une place particulière dans sa vie, aux côtés de la magistrature. Son parcours révèle aussi un attachement profond à ses racines et à sa terre d'origine. Sous le nom de Nanan Fodjo Ababio, il est le chef du village d'Adoumkrom, dans le département de Bondoukou, région du Gontougo. Une responsabilité traditionnelle qui s'inscrit dans la continuité d'un parcours marqué par le droit, le service public et la culture. Il a célébré récemment la fête des ignames dans son village d'Adoumkrom.