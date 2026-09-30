Cote d'Ivoire: Projet 'un commerçant, un toit' - 1300 logements annoncés à Jacqueville

Dans 24 mois, les commerçants auront leur toit. Le lancement du projet "un commerçant, un toit" a eu lieu, le 29 septembre, à Adjamé.

Le rôle du commerçant dans l'économie n'est plus à démontrer. Pourtant, selon le président du conseil d'administration (Pca) de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire (Fenacci), 70 % des commerçants ivoiriens sont des locataires.

Face à ce contraste, il a décidé de lancer le projet « Un commerçant, un toit ». La cérémonie de lancement a eu lieu le mardi 29 septembre 2026, à la mairie d'Adjamé.

À cette occasion, Farikou Soumahoro a expliqué que sa vision est de permettre à chaque commerçant membre de la Fenacci de devenir propriétaire de son logement dans un délai proche.

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« La phase I, ce sont 1 300 logements. Des logements sociaux, des logements de moyen standing et des villas de haut standing, pour que chacun, selon ses moyens, trouve sa place. Des logements livrés clés en main : eau, électricité, carrelage, peinture, portes et fenêtres. Pas de maison inachevée », a souligné le Pca.

À en croire Farikou Soumahoro, la Fenacci est le maître d'ouvrage. Elle donne le terrain, mobilise ses membres et les accompagne dans les démarches auprès de l'État. L'entreprise partenaire, Simane Btp, s'engage, quant à elle, à bâtir une maison témoin à ses propres frais dans les 90 jours et à livrer les 1 300 logements en 24 mois.

« Nous nous engageons à mettre à disposition un terrain sécurisé et purgé de tout litige. Nous nous engageons à accompagner chaque commerçant, de l'inscription jusqu'à la remise des clés. Nous nous engageons à la transparence : les fonds du programme seront logés dans un compte séquestre et vous serez régulièrement informés de l'avancement des travaux », a affirmé M. Soumahoro.