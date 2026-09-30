Cote d'Ivoire: Immobilier - La Socaci et la Cdaim signent un partenariat en faveur des PME

La Société de conseil et d'assistance aux Pme de Côte d'Ivoire (Socaci) et la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier (Cdaim) ont signé, le mardi 29 septembre 2026, à Abidjan, une convention-cadre destinée aux Petites et moyennes entreprises (Pme) du secteur immobilier. L'accord a été paraphé par Sophie Oyourou, directrice générale de la Socaci, et Salimata N'Dia, présidente de la Cdaim.

Selon les signataires, cette convention porte notamment sur des actions liées à la formation, à l'organisation des entreprises, à la digitalisation et à l'accès aux financements.

Prenant la parole à cette occasion, Salimata N'Dia a estimé que ce partenariat pourrait contribuer à une meilleure structuration du marché immobilier ivoirien. Elle a indiqué qu'il devrait également permettre aux membres de la Chambre de bénéficier d'un accompagnement dans l'exercice de leurs activités.

De son côté, Sophie Oyourou a expliqué que la Socaci entend d'abord intervenir auprès de la Chambre avant d'étendre son action aux entreprises affiliées. L'accompagnement envisagé concernera notamment la gestion organisationnelle, la formation, la transformation numérique et la recherche de financements.

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Cette convention intervient dans un contexte où les acteurs du secteur immobilier font face à des défis liés à leur structuration et à leur développement. Les deux organisations ont ainsi décidé de mettre en commun leurs compétences dans le cadre de ce partenariat.