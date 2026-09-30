Cote d'Ivoire: Robotique et IA - 200 enseignants formés pour semer l'innovation dans 200 écoles

Deux cents écoles, dix mille élèves. Tel est le pari de Yadac Robotics, qui a réuni vendredi 25 septembre 2026, à Abidjan, plus de 200 enseignants venus de toute la Côte d'Ivoire pour les former à l'intelligence artificielle (IA) et à la robotique.

Chaque enseignant formé doit devenir le relais d'un établissement. Venus d'Abidjan mais aussi de l'intérieur du pays, ces formateurs de demain ont fait le déplacement pour acquérir les bases de l'IA. « Les 200 enseignants formés représentent 200 écoles que nous souhaitons toucher », a expliqué Christiana Yapi, directrice générale de Yadac Robotics, qui vise ainsi quelque 10 000 élèves. La démarche, qui répond selon elle à un besoin du système éducatif, doit aussi favoriser la naissance de clubs d'IA et de robotique. Équipements et matériel pédagogique seront mis à disposition des enseignants et des centres de formation, car l'apprentissage ne saurait rester théorique.

Une dynamique portée par l'État et ses partenaires

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La rencontre s'est tenue au Centre sportif, culturel et des Tic Ivoiro-Coréen Alassane Ouattara (Cscticao), dans le cadre du programme « AI & E Robotics Youth Training Program - Training of Trainers (ToT) ». Pour Stéphane Kouamandi Coulibaly, directeur de l'Innovation, des Startups et du Secteur privé au ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, l'État est « pleinement engagé » à former la jeunesse. Il plaide pour un réseau de formateurs et une mise en pratique dès le collège, afin de faire émerger de futurs spécialistes ivoiriens.

Ce réseau devra diffuser les compétences sur l'ensemble du territoire national. Pour Patrick Somet, de l'Agence nationale du service universel des télécommunications/Tic (ANSUT), la transformation numérique repose sur la connectivité, les équipements et les compétences. Il a annoncé des programmes d'accompagnement pour faire de ces enseignants des « ambassadeurs » du numérique dans les régions. Le programme associe Itu-Ai for Good, Itu-Unicef Giga, Google, Ihfc / Iit Delhi, ainsi que Yadac Robotics, le ministère, le Cscticao et Smart Data System.