Madagascar: Conseil d'administration du FMI - Le pays face à un nouvel examen

Le dossier de Madagascar revient devant le Conseil d'administration du FMI ce jour. La politique des prix des carburants devrait être au coeur des discussions, avec un décaissement de 183 millions de dollars en jeu.

UN rendez-vous important. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) se penchera sur le dossier de Madagascar ce jour, à Washington, aux États-Unis. La réunion pourrait être déterminante pour les finances publiques, avec un décaissement de l'ordre de 183 millions de dollars à la clé.

Selon le calendrier du Conseil d'administration de l'institution, l'ordre du jour comprend les troisième et quatrième revues de l'accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), une demande de dérogation pour le non-respect d'un critère de performance, la modification de critères de performance, l'examen des garanties de financement ainsi que les troisième et quatrième revues de l'accord au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Cette réunion intervient après le report de l'examen du dossier de Madagascar, initialement prévu le 17 juillet.

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Ce report a retardé le décaissement des 183 millions de dollars prévus dans le cadre de la FEC et de la FRD. La FEC est l'un des instruments du FMI destinés à accompagner les pays ayant des besoins de financement et à soutenir leurs programmes de réformes économiques. La FRD vise notamment à appuyer les réformes destinées à renforcer la résilience face au changement climatique. Le décaissement des fonds liés à ces programmes dépend du respect des engagements convenus entre le FMI et l'État bénéficiaire.

Pour Madagascar, ces engagements portent principalement sur des réformes budgétaires et des mesures structurelles. Parmi les points soumis au Conseil d'administration figure une « demande de dérogation au non-respect d'un critère de performance ». Elle concerne la non-application du mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants. Depuis avril, l'état d'urgence énergétique a été décrété dans la Grande Île en réponse à la fluctuation des cours du pétrole sur le marché mondial, liée à la guerre au Moyen-Orient. L'État est ainsi revenu au plafonnement des prix à la pompe.

Des garanties

En marge d'un événement organisé par la Banque centrale à Anosy, début août, le ministre de l'Économie et des Finances, Herinjatovo Aimé Ramiarison, avait reconnu que la question des prix des carburants avait conduit le Conseil d'administration du FMI à reporter l'examen du dossier de Madagascar. Il avait indiqué que le pays comptait poursuivre les discussions avec l'institution sur ce point. Madagascar a demandé une dérogation concernant l'application de l'ajustement automatique des prix, ainsi qu'une modification des critères de performance.

Sollicité sur les arguments avancés par Madagascar, le ministère n'avait pas répondu au moment où cet article a été envoyé sous presse. À en croire les déclarations du ministre, la nécessité de préserver la paix sociale et la stabilité politique pourrait figurer parmi ces arguments. « Madagascar ne peut pas se permettre une forte inflation, qui risquerait d'entraîner une crise sociale ou une crise politique », avait-il soutenu.

La volonté d'éviter une crise sociopolitique n'avait toutefois pas suffi à convaincre le Conseil d'administration du FMI en décembre 2024. Sur fond de désaccord concernant l'application de l'ajustement automatique des prix des carburants, celui-ci avait reporté le décaissement de l'aide financière prévue dans le cadre de la FEC et de la FRD. En avril dernier, les évaluateurs du FMI avaient déjà relevé le plafonnement des prix lié à l'état d'urgence énergétique.

Selon le ministre, l'institution demandait cette fois des garanties quant à la soutenabilité budgétaire du pays. Il avait reconnu que ce plafonnement pouvait nécessiter des subventions de l'État.

Le renforcement des recettes fiscales et la maîtrise des dépenses publiques pourraient figurer parmi les garanties avancées par l'État. Certaines mesures prises depuis suscitent toutefois des interrogations. Le prix de l'essence sans plomb a augmenté de 200 ariary au début du mois, mais l'état d'urgence énergétique a de nouveau été décrété à l'issue du Conseil des ministres du 10 septembre. La taxe sur le riz importé a par ailleurs été suspendue, au motif que la production locale ne suffit pas encore à couvrir les besoins de la population.

En raison du décalage horaire entre Washington et Antananarivo, la décision du Conseil d'administration du FMI pourrait n'être connue que tardivement. Demain, Eklou Kodjovi, représentant résident de l'institution à Madagascar, convie la presse pour présenter les conclusions de la réunion. Constant Lonkeng, chef de la mission d'évaluation du FMI, interviendra également par visioconférence.