Madagascar: Inclusion Professionnelle - La protection sociale s'ouvre aux travailleurs indépendants

30 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) prévoit d'élargir la protection sociale aux travailleurs indépendants. L'annonce a été faite ce mardi 29 septembre à Ampefiloha, à l'occasion de la Journée nationale de la protection sociale, organisée dans le cadre du 70e anniversaire du système public de protection sociale du secteur privé à Madagascar.

Cette ouverture aux travailleurs à leur compte figure parmi les objectifs à court terme de la CNaPS, selon sa directrice générale, Florent Soatiana Bety Léonne. Elle estime que l'élargissement du nombre de bénéficiaires doit permettre à davantage de Malgaches d'accéder à une protection sociale. La démarche est menée avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique.

Les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations accessibles restent à préciser. Le futur dispositif devra déterminer les modalités permettant aux travailleurs indépendants d'intégrer la CNaPS et d'accéder aux prestations.

Digitalisation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette nouvelle orientation s'inscrit dans la volonté de mettre en place une protection sociale « digne, inclusive et durable ». La CNaPS compte près de 700 000 travailleurs bénéficiaires, selon sa directrice générale.

L'institution dispose de 23 agences, 13 antennes, deux agences et dix bureaux à travers le pays. La digitalisation des services a été présentée lors de la journée portes ouvertes organisée à Ampefiloha et dans les bureaux de la CNaPS. Les membres peuvent notamment consulter leur compte et échanger à distance avec l'institution.

L'ouverture aux travailleurs indépendants reste toutefois à concrétiser. Les prochaines étapes devront préciser les conditions d'affiliation, le montant des cotisations et les droits auxquels cette nouvelle catégorie de bénéficiaires pourra prétendre.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.