Madagascar: Inclusion Professionnelle - La protection sociale s'ouvre aux travailleurs indépendants

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) prévoit d'élargir la protection sociale aux travailleurs indépendants. L'annonce a été faite ce mardi 29 septembre à Ampefiloha, à l'occasion de la Journée nationale de la protection sociale, organisée dans le cadre du 70e anniversaire du système public de protection sociale du secteur privé à Madagascar.

Cette ouverture aux travailleurs à leur compte figure parmi les objectifs à court terme de la CNaPS, selon sa directrice générale, Florent Soatiana Bety Léonne. Elle estime que l'élargissement du nombre de bénéficiaires doit permettre à davantage de Malgaches d'accéder à une protection sociale. La démarche est menée avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique.

Les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations accessibles restent à préciser. Le futur dispositif devra déterminer les modalités permettant aux travailleurs indépendants d'intégrer la CNaPS et d'accéder aux prestations.

Digitalisation

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Cette nouvelle orientation s'inscrit dans la volonté de mettre en place une protection sociale « digne, inclusive et durable ». La CNaPS compte près de 700 000 travailleurs bénéficiaires, selon sa directrice générale.

L'institution dispose de 23 agences, 13 antennes, deux agences et dix bureaux à travers le pays. La digitalisation des services a été présentée lors de la journée portes ouvertes organisée à Ampefiloha et dans les bureaux de la CNaPS. Les membres peuvent notamment consulter leur compte et échanger à distance avec l'institution.

L'ouverture aux travailleurs indépendants reste toutefois à concrétiser. Les prochaines étapes devront préciser les conditions d'affiliation, le montant des cotisations et les droits auxquels cette nouvelle catégorie de bénéficiaires pourra prétendre.