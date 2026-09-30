Madagascar: Itasy - Les poteaux électriques sous bonne garde

Face à la multiplication des vols de câbles électriques dans la région Itasy, la surveillance des infrastructures de la Jirama est renforcée afin d'enrayer les coupures de courant.

Les vols de câbles électriques se multiplient dans la région Itasy, provoquant des coupures de courant dans plusieurs localités. Face à cette recrudescence, les autorités ont réagi rapidement et renforcent la surveillance des poteaux de la Jirama, avec l'ambition d'éradiquer durablement le phénomène.

Des comités de vigilance communautaires ont ainsi été mis en place pour épauler la gendarmerie dans la protection des biens collectifs. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des habitants des zones concernées.

Selon les informations recueillies, les actes de banditisme, les attaques, les barrages routiers et les enlèvements sont en recul dans l'Itasy. Mais les malfaiteurs, en quête de nouvelles méthodes, se sont reportés sur le vol de câbles.

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Solutions

Une réunion pilotée par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures s'est déjà tenue à Arivonimamo, en présence de l'ensemble des responsables administratifs, afin de dégager des solutions durables. Les autorités ont également rappelé plusieurs règles. Aucun particulier n'est autorisé à transporter des câbles enroulés, à moins d'être un employé de la société, reconnaissable à son uniforme et muni des documents officiels requis.

De même, nul ne peut intervenir sur les poteaux ou les câbles, les escalader ou les toucher sans porter la tenue réglementaire et sans en avoir informé les habitants du voisinage.

Enfin, la population est vivement encouragée à communiquer toute information susceptible de conduire à l'arrestation des auteurs de ces vols.