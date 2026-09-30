Madagascar: Immobilier à Ilafy - Un crédit pour faciliter l'achat d'un logement

À Antananarivo, les prix de l'immobilier et les ressources des ménages freinent souvent l'accession à la propriété. Les solutions de financement peuvent aider certains particuliers à concrétiser leur projet.

Devenir propriétaire reste un objectif pour de nombreux ménages. Entre l'achat du terrain, la construction et l'aménagement, réunir la somme nécessaire peut toutefois s'avérer difficile. Le crédit permet de répartir cette dépense sur plusieurs années.

Dans ce contexte, Sipem Banque et le promoteur immobilier Maison & Tradition ont annoncé, le 29 septembre à Antananarivo, leur collaboration autour d'un programme résidentiel situé à Ilafy. Solidis participe également au dispositif en apportant une garantie aux financements immobiliers.

Le projet prévoit des logements de 144 et 169 mètres carrés, construits sur des terrains d'environ 500 mètres carrés. Il s'inscrit dans l'extension des zones résidentielles autour de la capitale.

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Le crédit immobilier Tranosoa peut financer l'acquisition ou la construction d'un logement. Selon les conditions applicables à chaque dossier, les prêts peuvent être remboursés sur dix à quinze ans. Les ménages éligibles peuvent ainsi étaler le coût de leur projet.

L'accès à la propriété dépend cependant de plusieurs facteurs : les revenus et la capacité d'endettement des ménages, le coût des matériaux et la disponibilité des terrains. Le crédit peut faciliter un achat, mais son obtention reste liée à la situation financière de chaque demandeur.

En associant une offre immobilière, un financement et une garantie, les partenaires cherchent à simplifier certaines étapes de l'accession à la propriété. La portée de ce dispositif dépendra de sa capacité à répondre aux besoins et aux moyens des ménages.