Madagascar: Santé - Les soins gratuits ciblent les personnes en difficulté

Se soigner sans avancer de frais. Le Salon de la Santé se tiendra les 3 et 4 octobre au Parvis de l'Hôtel de Ville, à Analakely. Pour cette première édition, une cinquantaine de stands seront installés afin de proposer différents services au public. Plusieurs types de dépistages gratuits seront notamment accessibles, portant entre autres sur la santé oculaire, la vaccination et différents examens. Lorsqu'un problème de santé sera identifié, les personnes concernées pourront être orientées vers une prise en charge adaptée.

La question de l'accès aux médicaments fera également partie des sujets abordés durant l'événement. Des produits pharmaceutiques pourront être proposés, mais leur gratuité ne sera pas systématique. La vente directe de médicaments ne pourra toutefois pas être effectuée sur les stands. En fonction des besoins, une recommandation pourra être délivrée afin d'orienter les patients vers une pharmacie.

Une attention particulière sera accordée à la santé oculaire dans le cadre des dépistages. Les personnes présentant une suspicion de cataracte pourront être orientées pour une éventuelle intervention. Selon les informations recueillies, certains frais liés à la prise en charge pourront être fortement réduits. Au total, plusieurs prestations seront accessibles gratuitement durant ces deux journées. Pour cette première édition, l'initiative pourrait ensuite être étendue à l'échelle nationale.