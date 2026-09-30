Madagascar: Fasan'ny Karàna - Les commerçants cherchent de nouveaux repères

Quelques semaines après le transfert de la gare de Fasan'ny Karàna vers Amoronakona, les anciens occupants cherchent encore à s'adapter à leur nouvel environnement. Le déplacement a entraîné des changements dans les activités commerciales et les lieux de travail. Certains ont suivi la gare, d'autres ont choisi de changer de commerce. Un ancien vendeur de « composé » fait partie de ceux qui ont changé d'activité. Il cherche actuellement un emplacement à Ampasampito, à proximité de la gare, pour poursuivre son nouveau commerce. « Nous cherchons actuellement un emplacement du côté d'Ampasampito, près de la gare », explique-t-il. Sa nouvelle activité est encore en phase d'installation.

À Amoronakona, d'autres commerçants ont fait le choix de suivre la gare et de poursuivre leur activité sur le nouveau site. Ils tentent ainsi de conserver leur clientèle et leur source de revenus malgré le changement d'environnement.

Henriette, elle, continue de vendre aux abords de Fasan'ny Karàna. La baisse du passage se fait toutefois sentir. « Le marché tourne moins bien en ce moment. Il y a encore des clients, mais nos ventes ont diminué d'environ 30 %. Les chauffeurs et les transporteurs qui mangeaient ici faisaient partie de nos principaux clients », témoigne-t-elle.

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Le transfert de la gare entraîne ainsi une modification des habitudes commerciales dans le secteur. Pour les anciens occupants, il s'agit désormais de trouver un nouvel équilibre entre leur lieu de travail, leur activité et leur clientèle.