Madagascar: Basketball 5X5 - N1A Hommes - La GNBC domine l'ASSM

La GNBC poursuit sa route dans la phase finale du championnat de Madagascar de basketball N1A. Pour le compte de la cinquième journée, disputée au Palais des sports Mahamasina, les gendarmes ont pris le dessus sur l'ASSM, 70-51. Une victoire construite au fil des minutes après une entame pourtant favorable aux joueurs d'Amparibe.

Dès les premières possessions, l'ASSM affiche ses ambitions et bouscule la GNBC. Après sept minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, 7-7, avant que l'ASSM ne prenne l'avantage, 9-7. Jixe porte alors son équipe avec sept points, tandis qu'Alex inscrit quatre unités pour la GNBC. À 1'17" de la fin du premier quart-temps, l'ASSM conserve son avantage, 11-9, puis termine le premier acte en tête, 14-9.

La GNBC hausse le ton dans le deuxième quart-temps. L'ASSM continue néanmoins de jouer sans complexe et mène encore 16-11 après deux minutes. Mais les gendarmes resserrent leur défense, gagnent en efficacité dans la raquette et prennent progressivement le contrôle du rebond. À 6'21" de la pause, la GNBC recolle à 16-16.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le rapport de force s'inverse. Plus appliquée, la GNBC passe devant 20-18, puis 22-18 et 23-18. L'écart se creuse à mesure que les minutes défilent : 27-20 à deux minutes de la pause. L'ASSM ne parvient plus à suivre le rythme imposé par les gendarmes, qui rejoignent les vestiaires avec sept longueurs d'avance, 31-24.

Au retour des vestiaires, la GNBC accélère encore. Les gendarmes mènent 33-29 après deux minutes, puis creusent rapidement l'écart pour porter leur avance à dix points, 35-25. L'écart atteint ensuite douze unités, 37-25. Malgré quelques réactions de l'ASSM, la GNBC garde la main et déroule son basket.

Le maintien comme objectif

Les gendarmes confortent leur avance, avant de conclure le troisième acte sur un spectaculaire 56-36. L'ASSM tente de réagir dès l'entame du dernier quart-temps avec un tir à trois points, ramenant le score à 39-56. Mais la GNBC ne tremble pas. 58-39, puis 59-39 et 61-41 : les gendarmes contrôlent parfaitement la rencontre.

L'ASSM s'accroche jusqu'au bout et revient à 51-67, mais la GNBC a déjà fait le plus dur. Le score final est de 70-51. «Nous avons quelque peu sous-estimé notre adversaire au premier quart-temps, à mon avis. Notre objectif est de décrocher le titre national. Nous souhaitons également disputer la finale contre le COSPN dimanche», confie Marolahy Nirina Randriamàholimiza, entraîneur de la GNBC.

Dans le camp adverse, Andriambelomanana, connu sous l'appellation de coach Coco, entraîneur de l'ASSM, reconnaît la supériorité de la GNBC tout en saluant la prestation de ses jeunes joueurs. « La GNBC est un grand club et un adversaire de qualité. Nos joueurs ont essayé de jouer leur basket et de répondre présent. Cela s'est notamment vu au premier quart-temps, que nous avons remporté ».

Pour l'ASSM, la priorité reste claire : «Notre objectif est avant tout de nous maintenir en N1A, même si nous évoluons avec beaucoup de rookies en quête d'expérience», précise le technicien.