Afrique: Football - CAN 2027 - Les Barea tenus en échec par les Tanzaniens

Les protégés du coach franco-portugais Corentin Martins s'éloignent de la qualification à la prochaine CAN en 2027 après deux matchs sans victoire.

Énorme déception. Madagascar et la Tanzanie se sont neutralisés sur le score d'un but partout lors de ce duel de relance entre les perdants de la première journée du groupe L. Les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins ont pourtant dominé la rencontre, surtout durant la première période, face aux Taifa Stars, qui jouaient sans pression, étant l'un des trois pays hôtes de la CAN 2027 et étant qualifiés d'office.

Le match s'est déroulé au stade d'honneur de Meknès, au Maroc, presque vide. Une trentaine de membres de la diaspora malgache ont assisté à cette rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

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La précipitation dans la dernière passe a, à plusieurs reprises, cassé les combinaisons construites dans la ligne médiane. Les occasions se sont enchaînées, dont la tentative de Loïc Lapoussin (7e), puis la frappe déviée d'El Hadary (22e). Les pertes de balle se sont multipliées du côté malgache dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. À la suite d'une passe interceptée, l'attaquant du club de Premier League canadienne Wanders FC, Thobias Kashwele, a pu s'échapper entre les deux centraux et a placé le ballon au fond du filet gauche de Geordan Dupire (39e). Les Barea ont pourtant eu plus de 60 % de possession de balle.

Manque de réalisme

Au retour des vestiaires, Hakim Abdallah a pris la place de Lapoussin sur l'aile gauche. Les Barea ont relancé le match et ont poursuivi leur pression. L'ailier droit du club bulgare Septemvri, Nicolas Fontaine, a surpris de son pied gauche le portier tanzanien en plaçant le ballon en pleine lucarne opposée (51e). Le capitaine, Rayan Raveloson, a raté encore une fois, dans la précipitation, un face-à-face en tirant le ballon directement sur le gardien de but adverse (54e).

Caddy Warren a envoyé de la tête le ballon au-dessus de la barre transversale (58e). Servi du côté gauche par Hakim Abdallah, Nicolas Fontaine, au deuxième poteau, a eu du mal à frapper le ballon dévié par le portier tanzanien (60e).

Les Taifa Stars ont maîtrisé la situation dans les trente dernières minutes, en enregistrant au moins quatre occasions nettes. Aligné dans les dix dernières minutes, l'attaquant du FC Atert Bissen, au Luxembourg, Roman Ferber a eu une occasion dans le temps additionnel. «Les trente premières minutes ont été intéressantes. Nous n'avions pas sû concrétiser les quelques occasions. Nous avons un peu souffert en deuxième mi-temps, l'adversaire a été plus dynamique» reconnaît Corentin Martins.

Compte tenu du fait qu'il n'y a qu'un seul ticket en jeu, outre celui déjà pris par la Tanzanie, l'un des pays hôtes de la prochaine CAN, la chance de se qualifier sera très mince pour les quatre journées restantes de qualification. Madagascar jouera en matchs aller et retour contre la Guinée-Bissau lors des journées 3 et 4, entre le 9 et le 17 novembre.