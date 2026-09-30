Madagascar: Volleyball - 1rE Division - GNVB1 et Squad-X en roue libre chez les dames

Logique respectée. Les deux clubs finalistes de la précédente édition du championnat de Madagascar de première division restent imbattables jusqu'à la veille de la fin de la phase de groupes de la version 2026 du sommet national. La première équipe de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB1), championne en titre, et sa dauphine, Squad-X, toutes deux issues de la ligue d'Analamanga, ont réalisé un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs.

La GNVB1 s'est imposée hier 3-0 contre l'ASI2 au gymnase d'Ankorondrano après avoir défait Bi'as Analamanga 3-2 samedi et AMVB Mandroseza 3-2 lundi. Squad-X a de son côté battu (3-0) AVBCA hier après ses victoires contre ASI 1 (3-2) samedi et la GNVB 2 lundi (3-0). Chez les garçons, la GNVB 2 et Akany Sambatra Itaosy 1 ont eux aussi effectué un parcours sans défaite.

Les Gendarmes ont dominé Mama (3-2) dimanche, CVBF (3-0) samedi et Cosfa 2 (3-0) hier. La première formation d'Itaosy a, pour sa part, écarté Cosfa 1 (3-2), Akat's (3-0) et GNVB 3 (3-2) hier. La phase de groupes prendra fin ce mercredi. Les quarts de finale sont prévus jeudi.