Madagascar: Rugby à XV - Coupe de Madagascar - Des retrouvailles électriques entre le Cosfa et le CEA

30 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La date exacte n'est pas encore déterminée, mais le tirage des quarts de finale de la Coupe de Madagascar promet de belles empoignades. Parmi les affiches les plus attendues, le Cosfa et le CEA Andranomanalina se retrouvent pour un nouveau duel qui s'annonce particulièrement indécis prochainement au stade Makis Andohatapenaka.

Les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors de la phase régulière, le 12 février 2026. Le Cosfa l'avait alors emporté sur le fil, 38-37, avec un seul point d'écart. Un résultat qui témoigne de la proximité entre les deux formations.

Le CEA, loin de se laisser impressionner par le statut de son adversaire, avait livré une prestation engagée et accroché les militaires jusqu'au bout. Pour ce nouveau rendez-vous, les joueurs d'Andranomanalina auront l'occasion de prendre leur revanche, tandis que le Cosfa cherchera à confirmer sa supériorité et à poursuivre son parcours vers un nouveau sacre.

Les trois autres quarts de finale promettent également de belles confrontations. La TFM Ankasina sera opposée à la FT Manjakaray, dans un duel entre deux formations habituées aux joutes du rugby tananarivien.

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Autre opposition à suivre : l'US Ankadifotsy sera face au TF Anatihazo. Une rencontre qui permettra aux deux équipes de viser une place dans le dernier carré et de poursuivre leur aventure dans cette Coupe de Madagascar.

Enfin, l'Uscar de la Commune urbaine d'Antananarivo, finaliste malheureuse du championnat de Madagascar, croisera le fer avec le TAM Anosibe. Là encore, l'enjeu sera de taille : décrocher le dernier billet pour les demi-finales.

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