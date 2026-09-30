Madagascar: Talent - Fitahiana se lance dans la haute couture à 13 ans

À seulement 13 ans, Fitahiana Angelica Rabenomanana s'apprête à présenter sa première collectioncapsule, sous sa marque Angeli Rise, lors du Youth Leader Summit, les 1er et 2 octobre.

Créer des vêtements à partir d'objets du quotidien. C'est l'idée de Fitahiana Angelica Rabenomanana, qui s'intéresse à la mode et à l'upcycling. Élève en Grade 7 à l'école entrepreneuriale ECE (Entrepreneurship Christian Education), elle développe déjà ses propres créations.

Sa première collection capsule a été préparée pendant un mois. Elle sera présentée lors de la première édition internationale du Youth Leader Summit. Fitahiana y présentera deux créations, « The Voice of Tomorrow » et « La Métamorphose ».

La première est une robe asymétrique avec une longue traîne réalisée à partir de papier journal et de papier upcyclés, avec des touches d'or. La seconde utilise du plastique noir provenant de sacs-poubelle pour créer une pièce de mode.

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Fitahiana avait déjà présenté une de ses créations en juin dernier, lors d'une présentation académique. Intitulée « Unstoppable Woman », cette tenue lui avait permis de présenter son travail et son intérêt pour la mode.

Pour la jeune créatrice, il n'est pas nécessaire d'attendre pour commencer : « Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Avec "The Voice of Tomorrow" et "La Métamorphose", je veux prouver que notre génération a le pouvoir de réécrire les codes de la haute couture. »

Les deux créations d'Angeli Rise seront présentées les 1er et 2 octobre dans le cadre du Youth Leader Summit. Fitahiana exposera également ses carnets de recherche et ses croquis.

À 13 ans, Fitahiana Angelica Rabenomanana fait ainsi ses premiers pas dans la création de mode avec ses propres collections et une approche basée notamment sur le réemploi des matériaux.