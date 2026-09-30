Madagascar: Morombe - Un ressortissant français retrouvé mort dans une grotte

Le corps sans vie de PIERRE Robert Léonard Constan, un ressortissant français âgé de 72 ans et plongeur, a été retrouvé le 28 septembre 2026. Selon les informations recueillies localement, les recherches ont duré dix jours.

Le ressortissant étranger était entré seul, le 18 septembre 2026, dans une grotte appelée Anjamba, située dans le fokontany d'Ankindranoke, commune de Befandefa, district de Morombe. Il n'en est plus ressorti. Selon le rapport établi sur place, son corps, déjà en état de décomposition, a été retrouvé à une profondeur de 20 mètres, à 500 mètres de l'entrée de la grotte. Ce sont des plongeurs professionnels venus des États-Unis qui l'ont découvert.

Tout le matériel utilisé par la victime a été récupéré. Selon le calendrier prévu, son corps ne sera remonté à la surface et ramené sur la berge que ce jeudi.