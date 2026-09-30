Madagascar: Danse urbaine - Zoanyh décroche la deuxième place du Red Bull Dance Your Style

La danse urbaine malgache s'est distinguée à Maurice. Zoanyh, surnommée Zou, danseuse professionnelle et membre du collectif Litefeet Madagascar, décroché la deuxième place de la finale du Red Bull Dance Your Style Mauritius 2026, disputée samedi dernier. À l'issue de l'ultime battle, elle s'est inclinée à quelques pas du trophée, après avoir franchi les différentes étapes de la compétition.

Pour cette première participation, la danseuse a ainsi réussi à atteindre la finale parmi les concurrents engagés dans la compétition. Quelques jours avant l'événement, elle explique avoir également dû composer avec la maladie, survenue quatre jours avant la compétition. Malgré cette difficulté, elle affirme avoir choisi de « se battre jusqu'au bout ».

Cette deuxième place représente une grande satisfaction pour Zoanyh. « Aller chercher cette 2e place, à deux doigts du trophée, c'est une immense fierté », confie-t-elle dans un message publié après la compétition. Elle considère toutefois ce résultat comme une étape dans son parcours, avec la volonté de continuer à développer la danse, à Madagascar comme à l'international.

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Le Red Bull Dance Your Style repose sur un format particulier : aucun jury officiel ne départage les danseurs. Les vainqueurs de chaque battle sont désignés directement par le public à l'aide de cartons de vote. La compétition met ainsi les participants face aux réactions des spectateurs tout au long des confrontations.

Avec cette deuxième place, Zoanyh signe donc un parcours remarqué pour sa première participation au Red Bull Dance Your Style Mauritius. Une expérience qu'elle entend poursuivre dans la suite de son parcours artistique, avec la volonté affichée de continuer à progresser et de porter la danse malgache sur d'autres scènes.