Madagascar: Ambilobe - Le curage des canaux démarre

S Antanamiavotro, dans la commune de Mantaly, district d'Ambilobe, le lancement des travaux de nettoyage et de réhabilitation des canaux d'irrigation marque le début d'une opération attendue depuis plusieurs années. Quinze kilomètres de canaux doivent être curés et remis en état afin de permettre l'irrigation de quelque 6 000 hectares de terres agricoles.

Dans la Basse-Mahavavy, où l'agriculture et l'élevage occupent une place importante dans l'économie locale, cette opération constitue une nouvelle étape pour les agriculteurs. Des engins mobilisés par la région Diana sont désormais à pied d'oeuvre pour nettoyer et réhabiliter environ quinze kilomètres de canaux d'irrigation. L'objectif est de rétablir progressivement la circulation de l'eau vers les parcelles agricoles et de relancer la production dans une zone où l'agriculture constitue l'une des principales sources de revenus.

Sept communes rurales situées aux alentours doivent bénéficier directement de cette opération. Les populations vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage, avec notamment la culture de la canne à sucre. La remise en état du réseau d'irrigation pourrait permettre aux exploitants de retrouver des conditions favorables à une production allant jusqu'à trois cycles agricoles par an, une fois l'alimentation en eau pleinement rétablie.

Un canal à l'arrêt depuis plusieurs années

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mobilisation des engins sur le site a été accueillie avec satisfaction par les habitants. Selon les témoignages recueillis sur place, la dernière intervention importante sur ce canal remonterait à l'époque du président Zafy Albert.

Pour les habitants de la Basse-Mahavavy, ce canal constitue un équipement essentiel à l'activité agricole. Mais son état de dégradation a progressivement réduit son efficacité. Depuis plusieurs années, l'eau ne circule plus normalement, contraignant les agriculteurs à attendre les précipitations pour pouvoir exploiter leurs terres.

« Cette intervention répond également à un enjeu de prévention. Des canaux obstrués ou fortement dégradés peuvent provoquer des débordements, favoriser les inondations et aggraver les dommages causés aux routes et aux infrastructures environnantes», explique Tombosoa, un notable du village.

Le lancement officiel des travaux s'est déroulé sur place en présence du chef de région, le général de brigade Louis Francio Marovavy, ainsi que de plusieurs responsables régionaux. Étaient également présents le président-directeur général de la société Génération Ankarana, Isidore Assany, alias Lucas Bobasakoa, qui a apporté son soutien au projet.

À cette occasion, le chef de région a présenté cette opération comme faisant partie des efforts engagés par l'administration dans le cadre de la refondation, notamment pour améliorer les conditions de production à la base et accompagner les agriculteurs dans l'augmentation de leurs rendements.

Il a également assuré que les engins ne quitteraient pas les lieux avant l'achèvement des travaux prévus. Une précision particulièrement attendue par les habitants, qui souhaitent voir cette intervention aboutir à une remise en état effective du réseau.